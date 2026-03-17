空置6年終租出！　知名直播主證將進駐「高雄百貨傳奇」1樓

記者張雅雲／高雄報導

高雄老牌百貨「大統百貨」五福店，因土地租約到期正式謝幕，並在3月啟動拆除工程，另一棟和平店萬年招商中，近年只有健身房仍營業，突傳出知名直播電商進駐1樓，對此，大統證實，1樓確實已出租，租期至今年底，但實際開幕時間未透露。

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▲高雄老牌百貨「大統百貨」和平店招商多年，突傳出知名直播電商進駐1樓。（圖／記者張雅雲攝）

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堪稱高雄百貨傳奇的大統百貨，五福店開幕60年，因租約到期3月起熄燈，近期開始拆屋還地，另一棟和平店，同樣是高雄地標，1999年開幕，是高雄「唯三」百貨出口和捷運共構的百貨，地段相當精華。

▲近期直播主《百縫直播》突爆出將進駐大統百貨1樓，410坪整層租下來當門市。（圖／翻攝自Facebook／百縫直播）

2020年4月Jasons Market、湯姆熊陸續撤櫃後，目前只有10、11樓的World Gym和地下停車場營業中，連與捷運出口共構的大門，都鐵門深鎖，百貨外觀則掛著萬年招商布條，百貨起碼已空置約6年。



沒想到近期直播主《百縫直播》突爆出將進駐大統百貨1樓，該直播主主打「用薄薄的價格，讓你買俗俗仔的東西。」直播中透露，1樓410坪，整層租下來當門市，引來不少粉絲相當興奮直問：「什麼時候開幕？實在太期待了。」

實地走訪，1樓目前還是空置狀態，對此，大統百貨證實為該直播主將進駐，且為「臨時短期拍賣場性質」，租期至今年12月31日，實際開幕時間、租金則未透露。

▲記者實地走訪，1樓目前還是空置狀態。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產高雄七賢加盟店長祝遵評表示，和平店退出百貨經營後，整個商圈確實明顯走弱，「不再吸引生活圈以外的消費者。」他指出，大統這幾年持續招商、尋找合適承租方，如今終於有人承租1樓，對區域來說絕對是正面消息。

▲大統百貨和平店1樓新租客承租。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

祝遵評分析，目前和平路一帶店面租金單價約每坪1000~1500元，因近年商圈商業氛圍明顯轉淡，且店家承租意願也不高，周邊店面出租去化速度慢，「幾乎只有出、沒有進」，再加上周邊指標店面也長期閒置，讓區域商業動能持續低迷。

祝遵評說：「即便只有1樓租出，效益仍不能完全小看，直播電商若帶入實體人流，至少有助商圈增加曝光與來客，對原本偏冷清的商場與周邊街廓，發揮人潮流失的止血作用。」只是若要進一步帶動整體商圈回溫，關鍵仍在和平店後續能否持續招商，讓空間利用率逐步拉高。

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