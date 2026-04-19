中共打來了「房價鐵定崩盤」？專家搖頭：有資產才是戰後翻身關鍵

▲萬一中共打過來，房子價值會歸零嗎？（示意圖／記者周宸亘攝）

記者王麗琴／綜合報導

買房不只是給家人一個安穩住所，更是絕大部分人一生的重要資產，但面對台海地緣的政治緊張，若戰爭來了，房地產會直接歸零嗎？對此，擁有5.2萬人追蹤的「Ziv學長聊貸款」以真實歷史和客觀數據分析指出，當戰爭來了，通常是死抱現金的人輸得最慘，反而是那些持有硬資產的人，成了戰後財富重分配的最後贏家。

理財粉專「Ziv學長聊貸款」近日發文表示，每次開直播總有不少網友問他：「台灣要是真的打起來，我現在手裡存的兩三百萬現金去買房，不就直接變砲灰了嗎？」這讓他想起很多朋友，死抱著現金，「以為這才是極端狀況下的保命符」。

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Ziv分享幾個真實的歷史和客觀數據，直言大家看了可能會非常驚訝，因為數據顯示，「在戰爭危機下，死抱現金的人通常輸得最慘；反而是那些背著龐大房貸、持有硬資產的人，成了戰後財富重分配的最後贏家。」

Ziv以大眾對戰爭買房最常見的4大恐懼，以及真實數據分析如下：

1.房子被炸爛了，房貸還得繳？（對，但通膨會幫你還）

Ziv指出，很多人天真地以為房子沒了，欠銀行的錢就一筆勾銷。不過若翻開「房屋險保單」，裡面絕對有一條全球通用的「戰爭除外條款」，保險公司是一毛都不會賠的。

以烏克蘭經驗來說，戰時確實能暫停繳款，但本金和利息一毛都逃不掉。這聽起來很絕望對吧？但有一個更顛覆認知的數據：烏克蘭在2022到2023年的通膨率一度飆高到26.6%！Ziv表示，當一碗滷肉飯從50塊漲成500塊時，你欠銀行的「固定房貸」其實已經被通膨瘋狂稀釋了。所以富人為什麼愛借錢？因為「欠銀行錢」就是對抗新台幣變廢紙的最強護城河！

2.怕銀行倒閉，不如把現金藏床底？

Ziv表示，當戰爭來了，大家會覺得銀行一定會倒，存款會瞬間歸零，但看看仍在進行式的烏克蘭，開戰後央行直接把基準利率暴力式拉升到25%來穩住陣腳，以防堵擠兌，而銀行體系照常運作，「歷史上政府會拼老命保住金融系統，真正的風險從來都不是銀行倒閉，而是『印鈔機』」。

Ziv並以一戰後的德國為例，那種惡性通膨把一生奉公守法的中產階級洗劫一空，當時買一條麵包居然要花4000多億馬克！「如果你死抱現金不買硬資產，你的購買力才是真的會瞬間歸零。」

3.戰火一來，房價絕對跌剩零頭？

Ziv直言，一般人認為「兵荒馬亂誰要買房？房價一定腰斬再腰斬。」但攤開烏克蘭2024年的真實數據顯示，東部交戰區哈爾科夫確實暴跌了超過70%；可是，在大量難民湧入的中西部安全城市，房價竟暴漲了60-90%。

4.戰爭總會結束，誰來拿重建紅利？

很多人怕萬一政權轉移或是房子變廢墟，買房就是拿錢打水漂。但從歷史來看，有資產的人永遠比沒資產的人有籌碼。

麥克阿瑟二戰後接管日本後，第一件事就是土地改革，讓自耕農比例從54%一口氣飆升到90%以上，經濟奇蹟的紅利全被有地的人拿走，「飛彈可以炸毀鋼筋水泥，但絕對炸不毀你那塊土地的『地理座標』」。

Ziv指出，當戰後幾千億美元的重建資金湧入時，誰有資格分這筆錢？「是擁有土地持份的人」。沒資產的人，戰後只能淪為替別人重建城市的廉價勞工。（這邊的資產，不只是房子，你的黃金、比特幣、海外資產都算，唯獨不能歐印現金）

綜合上述，Ziv認為「戰爭要不要買房」，純粹是賭博式的假議題。大家該問自己的是：「我的資產配置，能不能讓我在任何極端情況下都不至於歸零？ 你要用什麼方式累積自己的資產？」

用合理的槓桿買下國內抗通膨的硬資產，再搭配一半能隨身帶走的高流動性資產（像是美股ETF或比特幣），這才是最無懈可擊的戰略。