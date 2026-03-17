去年才在杜拜買豪宅！她好奇「跌多少」...一查：高級滑雪路線吧

▲當事人去年才在杜拜買豪宅。（示意圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

自美國與以色列空襲伊朗，伊朗不斷空襲波斯灣地區國家報復後，杜拜也受到一定程度的影響。律師李怡貞就在臉書上分享，她有個當事人告訴她，自己去年才在杜拜買了豪宅，因此找她取暖。這就讓她好奇杜拜的房產能跌多少？結果一查才知道「這個是高級滑雪的路線吧」。

當事人取暖：在杜拜剛買豪宅

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李怡貞日前在臉書粉專「女人大律師李怡貞」發文分享自己的股票，結果她有個當事人看到後，就來找她取暖。李怡貞本以為，當事人是在反諷，畢竟對方大部分的財產都是長年投資賺得的，非常會投資，結果當事人這時才語氣平靜的說「我去年在杜拜剛買豪宅」。

李怡貞一查：這個是高級滑雪的路線吧

李怡貞聽到後，不禁好奇杜拜的房產能跌多少，於是照個對方的關鍵字去查，並得知「這個是高級滑雪的路線吧！」兩人後來的結論就是，先慢慢放著！

不過李怡貞也不禁納悶，她去杜拜轉機很多次，就算沒有戰爭，她也不會想在杜拜置產，畢竟當地物價不低，又是沙漠，去那邊生活應該會很不習慣，但或許有錢人的想法就是跟她不一樣，還有簽證跟免稅的考量。至於她，乖乖待在台灣就好了，有些地方真的出國玩玩就好，沒辦法久待，久待會氣哭。