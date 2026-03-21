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凝視廢墟老家！88歲日籍「灣生」淚撿瓦礫當寶　台中老醫院身世曝

記者陳筱惠／台中報導

台中市中區民族路與市府路口，一個路邊隨處可見的建案工地，現場一位高齡88歲的日本長者石津宏，凝視著這座父親在1938年創立的「石津產婦人科醫院」化為瓦礫，隨手撿起建築廢棄物當做寶貝珍藏，跨越時空的釋懷，成了石津宏此次歸根之旅的終點。

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▲▼台中建案,歷史尋根,石津宏,灣生故事,綠建築,88歲,太平洋戰爭,九上州廳,日治時代 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲此次千里迢迢從日本來台尋根的長者石津宏（左2），高齡已88歲。（圖／記者陳筱惠攝）

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這塊301坪的土地上，其建築前身為日治時期「石津婦產科醫院」，由石津坂一創立，建築設計為畠山喜三郎，於1938年11月落成，隨後由端容眼科接手，1950年再轉手予張耀東開設婦產科，1962年該建築物由進行改建，並設有20間病房，是當時中台灣規模龐大的婦產科醫院。

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲ 目前「石津產婦人科醫院」原址將改建為黃金級綠建築住宅大樓「九上州廳」 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

此次千里迢迢從日本來台尋根的長者石津宏，高齡已88歲，是一位在台灣出生的「灣生」，在7歲以前都生活在中區，這棟結合住宅與醫院的建築裡。

雖然腰桿已經抬不直，但身體仍相當硬朗，一旁的陪同人員劉先生，更是他小時候奶娘的孩子，雙方經過此次才第一次相見，但卻像老友般的親暱，無任何生份的感覺。

▲▼台中建案,歷史尋根,石津宏,灣生故事,綠建築,88歲,太平洋戰爭,九上州廳,日治時代 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲石津宏在與建商正式約見面時，也拿出自己手繪，對於過去該建築印象的平面圖。（圖／記者陳筱惠攝）

他自述受《台中文史復興組合》團隊邀請來台尋根，在行經兒時住處看著目前是建案工地的老家，隨手撿起建築廢棄物當做寶貝珍藏，工務人員上前詢問，才知眼前的長者是最初持有的元老級地主。

石津宏在與建商正式約見面時，也拿出自己手繪，對於過去該建築印象的平面圖，一樓、二樓的規劃歷歷在目，二樓的VIP病房，石津宏回憶：「當時是政要、達官貴人才能居住。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲石津宏在行經兒時住處看著目前是建案工地的老家，隨手撿起建築廢棄物當做寶貝珍藏。（翻攝自《台中文史復興組合》）

他更解說：「當時為興建這座建築，保留傳統武士宅邸『書院造』的格局。」石津宏指著4樓的小窗框說：「我就住這！」

其中一張上樑的黑白照片，石津宏笑說：「那時候我還在媽媽肚子裡。」那是88年前醫院興建上樑，還請來日本神社大師祈福。

▲▼台中建案,歷史尋根,石津宏,灣生故事,綠建築,88歲,太平洋戰爭,九上州廳,日治時代 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲目前「石津產婦人科醫院」原址將改建為黃金級綠建築住宅大樓「九上州廳」。 （圖／記者陳筱惠攝）

而後，太平洋戰爭爆發，石津一家回日，醫院轉手2次，而這棟高齡88歲的建物，2024年以單價120萬元、總價3.6億元成交。由九上建設整合推出「州廳」新案，目前工程進行中。

九上建設執行副總王明彥則表示：「當時我們聽到老地主現身，馬上進行聯繫，也意外得知這棟建築歷史比我們了解的要更深遠。」

目前「石津產婦人科醫院」原址將改建為黃金級綠建築住宅大樓「九上州廳」。 九上建設與石津宏會面更直接承諾，在未來新建築舉行落成上樑儀式時，將再次邀請石津宏來到現場。

石津宏說：「很感謝歷史與現代的接力，在設計上也保留了建築的元素，更希望未來住戶能夠知道這棟建築的文化。」

▲▼台中建案,歷史尋根,石津宏,灣生故事,綠建築,88歲,太平洋戰爭,九上州廳,日治時代 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲ 九上建設與石津宏會面更直接承諾，在未來新建築舉行落成上樑儀式時，將再次邀請石津宏來到現場。（圖／記者陳筱惠攝）

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關鍵字：台中建案歷史尋根石津宏灣生故事綠建築88歲太平洋戰爭九上州廳日治時代

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