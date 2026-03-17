交屋潮引爆驗屋需求飆4成　建築師：2大地雷最易被忽視

▲目前幾乎只要是新成屋大樓，「住戶幾乎都會驗屋」，需求暴增4成。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南台灣預售屋交屋潮近年全面引爆，驗屋市場也跟著升溫。台南市建築師公會直言，目前幾乎只要是新成屋大樓，「住戶幾乎都會驗屋」，需求暴增4成，但多數人其實抓錯重點，該在意的不是地板、牆面平不平，而是漏水與建材是否照合約施作，才是糾紛主因。

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台南市建築師公會理事長竇國昌指出，前幾年南部受台積電效應影響，預售屋狂蓋，交屋潮陸續爆發，今年驗屋需求大幅增加3~4成，尤其大型社區交屋時，幾乎形成「集體驗屋」現象。不過也有民眾坦言，花錢驗屋後，得到的卻只是表面檢查結果，「真正該抓的問題反而沒抓到」，導致後續仍產生爭議。

「代銷其實會怕建築師驗屋。」台南市建築師公會透露，原因很簡單，因為建築師本業就是設計大樓，最知道「眉角」，驗屋回到專業判斷，很多細節就無所遁形。

竇國昌點出，驗屋最核心的2大重點，首重就是漏水問題。尤其南部氣候潮濕、季風明顯，窗邊、外牆、陽台都是高風險區域，若交屋時沒有看出問題，入住後才發現，往往增加修繕難度。

▲台南市建築師公會17日宣布成立驗屋服務中心，檢測範圍不只外觀，也包括結構、滲水、電路與整體系統性問題，必要時還可跨專業整合技師協助。（圖／記者張雅雲攝）

其次則是施工品質、建材與合約是否一致。竇國昌舉例，常見狀況是建商或裝修過程中，實際施作與原本合約不符，例如原本約定使用大理石，最後卻改成其他石材，甚至消費者本身也難以分辨材質差異。

吳崇彥建築師事務所建築師吳崇彥強調，驗屋真正的功能，是「依照合約重新檢查一遍」，確認施工結果是否符合當初簽訂內容，而不是單純看表面瑕疵。未來若能在交屋前建立這樣的機制，等於讓建商提前面對檢驗壓力，有助於減少後續爭議。

「我們希望驗屋是在事前把關，而不是最後走到鑑定甚至訴訟。」竇國昌建議，目前不少裝修或交屋糾紛，最後都進入訴訟程序，不僅耗時也增加成本，隨著交屋量持續放大，驗屋不一定要委外，但交屋前仔細驗屋已是基本動作。

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