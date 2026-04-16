離家3年忘了關窗！返家崩潰「地板被鳥屎淹沒」　驚悚畫面曝

▲離家3年忘了關窗，結果地板被鳥屎淹沒。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯一名男子近日返家時徹底崩潰！他因為工作遠赴西伯利亞長達3年，沒想到一踏進家門，映入眼簾的景象不是溫馨的避風港，而是成了「鴿子王國」。整間公寓的地板被厚重的鳥屎覆蓋，簡直像是舖了一層「排泄物地毯」，驚悚畫面在網路曝光後引發熱議。

離家3年窗戶沒關 公寓慘變「鳥屎地毯」

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根據《每日星報》報導，這名居住在俄羅斯沃爾庫塔（Vorkuta）的男子，3年前因為前往西伯利亞工作而離家，卻不小心留下一扇窗戶沒關緊。當他最近終於返家時，竟發現屋內已經被一大群鴿子占據。

A resident of Vorkuta, an extremely cold coal mining town inside the Arctic Circle, returned to his apartment after three years, having forgotten to close the window before leaving. pic.twitter.com/lULloEhiHu — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) March 2, 2026

從曝光的震撼影像可以看到，公寓內部慘不忍睹，地板完全淹沒在厚實的排泄物與散落的羽毛之中。數不清的鴿子不僅棲息在窗台、櫥櫃上方與燈具上，甚至還大喇喇地窩在沙發上，看到主人回來，成群的鴿子就在室內四處飛竄。

屋主自嘲「我才是租客」 修繕費等同房價

眼前的景象讓屋主既傻眼又無奈，他感嘆表示，「我三年前離開沃爾庫塔，想說能發生什麼事？結果回來看到這景象，簡直是鴿子的杜拜天堂，到處都是鳥巢和羽毛，多到都能鋪成新地板了。」他更自嘲，這些鴿子盯著他的眼神，就像在看一個遲交房租的房客，「看來這裡的主人不是我，我才是闖入鴿子王國的侵入者。」

然而，幽默過後，男子必須面對現實的慘痛代價。俄羅斯媒體指出，這間公寓的翻修費用預計高達150萬至200萬盧布（約台幣59萬至79萬元），這筆修繕費用幾乎等同於該公寓的市值。

醫警示疾病風險 網疑故事真實性

專家對此發出警告，強調鴿子身上帶有禽流感與鸚鵡熱等無數致病菌。屋主已被建議丟棄屋內所有家具，拆除現有的表面包材，並聘請專業人士使用強效消毒劑對牆壁與地板進行徹底清消。

不過，這段影片在網路上流傳後，也引發部分網友質疑故事的真實性。有社群媒體評論者指出，這段畫面疑似是舊影片，可能是由城市探險家（urban explorers）在廢棄公寓拍攝的，懷疑屋主「離家三年」的故事背景是杜撰出來的。