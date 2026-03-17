「最強小三」1.2億賣台南房　昔斡旋客曝：因這點慶幸沒買

▲名媛劉怡萱（右）與已婚醫美總裁常如山爆出感情糾葛，低調委託房仲出售與常如山在台南的愛巢。（圖／翻攝自愛爾麗官網）

記者張雅雲／高雄報導

名媛劉怡萱與已婚醫美總裁常如山爆出感情糾葛，並傳出與王定宇關係曖昧，被封為「地表最強小三」，現在劉怡萱低調委託房仲出售與常如山在台南的愛巢，該棟豪宅2023年入手價6680萬元，現在開價1.2億元，消息一出竟釣出網友透露，她曾出價7500萬元被打槍。

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劉怡萱與常如山來往6年，傳出常如山豪砸上億購入台北市、台南市的3間豪宅，借名登記在劉怡萱的名下，2人感情生變後，劉怡萱低調出售台南豪宅。實價揭露顯示，該戶由劉姓自然人2023年12月無貸款、以現金6680萬元入手。

根據售屋網站顯示，劉怡萱已委託房仲，開價1.2億元出售，未料話題延燒後，有網友在PTT留言透露看過該物件，甚至已經下斡旋，但最終沒有成交，且原本並不知道屋主身分，直到新聞曝光後，才發現就是劉怡萱名下物件。該名網友透露，曾出價7500萬元，但最後仍被屋主打槍。

▲根據售屋資料，該透天豪宅建坪約138.64坪，規劃4房4廳7衛、屋齡約3.9年，開價1.2億元出售。（圖／翻攝自幸福家不動產官網）

該名網友也提到，房屋本身條件不差，且為全新未住過的精裝屋，「連浴缸都沒拆」，她坦言自己當時真的很想買，沒成交後甚至一路內耗到1月，如今得知背後售屋原因複雜，也只能慶幸沒買成，不過仍直言「撇開一切不提，確實是好房子」。

至於未能成交的原因，她指出，自己殺價的主因在於該屋沒有天然瓦斯，只能使用桶裝瓦斯，消息一出也讓不少網友相當意外，直呼「快1億的房子只能叫瓦斯桶？」不過也有另一派認為，高端住宅採全電化設計並不罕見，未必是絕對抗性。

▲有網友在PTT留言透露看過該物件，甚至已經下斡旋，但最終沒有成交。（圖／翻攝自PTT）

在地仲介指出，虎尾寮因有後甲斷層帶經過，早期開發時即受到一定限制，長期以來區內住一、住二用地，均無法設置天然瓦斯管線，推案也都是透天，住戶只能使用桶裝瓦斯，研判與地質條件及早期開發規劃有關。至於近年新推出的大樓產品，則多集中在該區住三用地，原本就可以申請天然瓦斯管線。

在地仲介楊順森表示，虎尾寮目前最受歡迎的產品，為屋齡5~10年、地坪約30~35坪，且具備電梯的透天，市場行情普遍已站穩4000萬元，多為高資產買家入手；若是大地坪、附裝潢的特殊型產品，開價站上億元也不意外。

楊順森說：「隨近年區域新案供給從透天逐步轉向大樓，市場幾乎已沒有便宜貨，新大樓單價也站上4字頭，若購買30多坪產品，總價約1500萬元上下，成為區域入門購屋門檻。」

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