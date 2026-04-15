一票同事買北市房「4000萬起跳」　Google菜鳥驚呆！網揭殘酷現實

▲台北。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

科技龍頭Google是許多人夢寐以求的工作。一名Google新進員工就觀察到，周圍同事購入的房產，總價多落在4000萬至7000萬之間，且多鎖定台北市精華區，讓他不禁好奇，「Google員工的原生家庭，是否普遍比台積電員工更雄厚？」

一票Google員工買豪宅！北市老透天、大直新房成標配

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友在Dcard提到，自己今年31歲，身邊的Google同事買房總價極高，從永康街老華廈，到大同區新成屋都有，甚至有極少數能豪擲9000萬入主大直。

相較之下，他在台積電工作的朋友，買房總價多落在1500萬至2500萬，地點也以竹東、芎林或竹北為主。即使是換屋到新北重劃區，總價也僅約3000萬，讓他不禁感嘆，「原生家庭財力也差太多。」

「台積電是翻身用的」 網熱議：Google才是階級複製？

對於原PO的觀察，不少同行認同「家境栽培」的重要性，「Googler大多一路名校，這除了智力，更需要栽培環境」、「台積電是給想靠自己扭轉階級的平凡家庭進去的」、「原生台北人家裡有房收租，很少會想跑去新竹台積電過那麼累的生活」、「Google工作生態才是家境好的人嚮往的」、「階級複製很現實，爸媽優秀，兒女要優秀的機率高很多」、「台積電的工作模式，有時是騙努力讀書的孩子進去賣命」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

地點限制了想像？網點出關鍵：台北沒2000萬的新房

不過，也有網友認為這是地區性房價的差異，而非財力絕對勝負。有網友指出，台積電重心在園區，自然買在竹苗，而Google辦公室在雙北，門檻本就不同。

網友們紛紛回應，「Google有上班據點在新竹的話，自然會買新竹」、「台北沒2000萬的新房子啊，不是想買貴，是沒便宜的能買」、「我也在外商，但在新竹只好買5間房，因為台北新的大坪數真的買不起」、「NV（輝達）同事才扯，直接在南港掃房」、「一堆GGer買兩三千萬的，但人家名下可能不只一間」。