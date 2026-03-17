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「資金避風港」優勢破功　杜拜房價單週每坪嚇掉2.7萬元

▲▼ 杜拜國際機場附近區域冒煙。（圖／路透）

▲杜拜長期以來標榜遠離戰火、未受恐攻波及，是中東地區少數的避風港，但隨著區域衝突升高，甚至傳出機場遭襲、領空一度關閉，讓外資開始重新評估風險。（圖／路透）

記者陳筱惠／綜合報導

中東局勢升溫，過去以「高安全性、低稅率、高報酬」聞名的杜拜房地產市場，經外媒披露，自伊朗相關戰事爆發以來，杜拜房市不僅今年漲幅回吐，交易量更出現近乎腰斬的急凍現象。

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根據統計數據顯示，2月23日至3月1日當週，杜拜房地產市場成交金額仍達207.2億迪拉姆（約新台幣1796億元），但短短一週後，成交額驟降至103.7億迪拉姆（約新台幣899億元），跌幅高達49.9%。

實際翻找杜拜版實價登錄《bayut》以21~25坪物件來說，成交價格在3月第一周與第二周相比，約有9折落差，成交價分別為90萬迪拉姆（換算台幣約782.4萬元）與79.1萬迪拉姆（換算約台幣695.4萬元），以實際單坪價差來計算，每坪換算台幣約相差2.7萬元。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲實際翻找杜拜版實價登錄《bayut》以21~25坪物件來說，成交價格在3月第一週與第二周相比，約有9折落差。（圖／翻攝自《bayut》）

經營杜拜不動產的飛豬國際地產創辦人林咏震認為：「杜拜房市結構與多數國家截然不同，由於阿拉伯公民僅占總人口約10%~15%，其餘多為外籍人口，意味著市場需求長期仰賴國際資金支撐，更成為全球金融重鎮。」

但換言之，林咏震說：「實際上，戰火開始後，杜拜政府選擇全數承攬旅客損失開始，就替市場打下止血針，隨著戰火延續部分投資人確實恐慌，但實際詢問當地現況，市場波動並未想象中大。」但他也坦言，目前預計要飛往杜拜賞屋團也因此暫緩。

馨傳不動產智庫執行長何世昌直指：「杜拜投資熱潮有三大優勢失衡，其中『安全性』動搖成關鍵，過去杜拜能吸引全球高資產族群，主要依賴高度安全性、近乎零稅率，以及優異的租金報酬率。然而在本次地緣政治衝突中，安全性這一核心支柱正出現裂痕。」

▲▼ 杜拜房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲唯有當安全疑慮消退、外資信心回流，杜拜房市才有機會重回上升軌道。否則在高度依賴國際資金的體質下，短期內市場仍可能持續震盪。（圖／記者陳筱惠攝）

何世昌指出：「杜拜長期以來標榜遠離戰火、未受恐攻波及，是中東地區少數的避風港，但隨著區域衝突升高，甚至傳出機場遭襲、領空一度關閉，讓外資開始重新評估風險。相較於過去房市修正多屬景氣循環或金融因素，此次則屬地緣政治風險，其不確定性與持續時間，遠高於單純經濟波動。」

除了資本利得空間收斂，租賃市場也開始出現鬆動跡象。隨著部分外籍人口撤離或觀望，原本支撐高投報率的租客來源減少，使得投資吸引力進一步下降。

何世昌認為：「當前並非進場杜拜房市的理想時機。唯有當安全疑慮消退、外資信心回流，杜拜房市才有機會重回上升軌道。否則在高度依賴國際資金的體質下，短期內市場仍可能持續震盪，甚至不排除進一步修正的可能。」

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關鍵字：杜拜房市中東戰火房價下跌外資信心投資風險

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