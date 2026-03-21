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不是要激戰！客人住汽車旅館「原因超離譜」　他傻了：到底為何

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲很多人會住汽車旅館。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

汽車旅館向來被視為情侶約會去處，但近年顧客上門目的已越來越多元。近日有旅館的小編發文透露，接觸該行業後才驚覺，許多客人開房並非為了親密行為，也可能是要躲老婆、直播、純睡覺，大家到汽車旅館的原因又是什麼呢？貼文曝光後，引起討論。

住汽車旅館不是要「那個那個」

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美麗海x美麗心精品旅館的小編在Threads上發文表示，透露他負責管理社群後，才發現有很多顧客開房間，真的不是為了「那個那個」，他觀察到客人目的五花八門，包含打電動、唱KTV，或是找場地拍短影音與直播，甚至有人為了躲老婆，或尋求純睡覺的空間。

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最離譜的開房原因是「寫報告」

原PO坦言，在眾多開房原因中，最離譜且難以理解的，竟是有顧客專門到汽車旅館寫報告，「到底為何！」最後小編也拋問，大家到汽車旅館的原因又是什麼呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我們曾經2女4男去開房間玩桌遊，警察來臨檢的時候一臉傻眼」、「停水，洗澡」、「我會去泡澡，因為汽車旅館的泡澡池，比家裡大，可以躺平，泡累了還可以睡一下」、「我真的有一次去汽車旅館寫報告，因為我沒有辦公室又很累，回家到工作的地方也要來回1小時多，所以去汽車旅館睡一下，再起來寫報告」。

也有網友好奇，「為什麼你會知道客人在房間做哪些事？」小編也回應，「很簡單，聊天來的，其餘真的母湯多想，你們想法很可怕」。

關鍵字：汽車旅館Dcard

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