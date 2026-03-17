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房價未現崩跌前兆　信義代銷：建商採「量縮保價」策略

▲▼ 建案,預售屋 。（圖／記者項瀚攝）

▲2025年交易量急凍，建商推案量也大幅縮減。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

近3年房市走勢宛如坐雲霄飛車，觀察2025年交易量急凍，建商推案量也大幅縮減，十大建商推案量年減3成。但信義代銷表示：「推案量縮，並非房價崩跌的前兆，而是建商量縮保價。」

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近3年台灣房地產整體走勢宛如坐了一趟雲霄飛車，從2023年的商辦領軍、2024年的新青安點火狂歡，再到2025年的量能急凍，數據顯示房市已正式結束多頭派對，進入盤整期。

信義代銷觀察，將時間軸拉回2023年，《平均地權條例》修法通過，限制預售屋換約轉售與私法人購屋，導致住宅市場氣氛轉趨保守，該年度預售總銷金額高達7856億元，其中不乏商辦大案，顯示建商當時將目光轉向不受打房政策影響的商辦市場，試圖避開住宅市場的政策鋒芒。

然而，隨著政府於2023年8月推出「新青安貸款」為房市注入強心針，反轉原本看淡的市場預期，引爆2024年一波繁榮，十大建商為了迎合首購族，瘋狂推出154個案子，年增率高達46.7%，市場呈現價量齊揚的過熱現象。

這場資金派對最終在2024年底畫下休止符，隨著銀行房貸水位拉警報，限貸令發威加上營建成本居高不下，房市進入寒冬。

觀察2025年，出現近年來最劇烈的修正，總銷金額跌近3成，也引發建商版圖的劇烈洗牌，過去幾年活躍於台中的區域型建商如富宇、豐邑等全數跌出榜外，榜單上僅剩寶佳、華固、興富發等資本雄厚的全國巨頭。

▲▼ 。（表／信義代銷提供）

▲近3年十大建商推案變化趨勢。（表／信義代銷提供）

信義代銷永續研展組協理童莉婷表示，市場機制正強勢推動產業走向「大者恆大」的局面，在資金緊縮與成本高漲的雙重夾擊下，中小型建商難以生存，而資本雄厚的巨頭採取防禦性推案策略存活。

童莉婷表示：「這些大型建商棄守前幾年炒熱的蛋白區，將戰線全面收縮回雙北精華地段，唯有掌握核心地段與多元產品線的強者，方能立於不敗之地。」

童莉婷認為：「2025年的量縮並非房價崩跌的前兆，而是建商為了避免庫存壓力而主動減量經營的結果，當前『量縮保價』的氛圍下，市場回歸理性。」

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示：「2024年9月之後，建商買地相當保守，另外還有不少早年取的土地，沒有貸款、限期開工壓力，建商也不急著在現在的市況推出，這都反映出推案量大幅縮減。」

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