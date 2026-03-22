北外環完工南科通勤族車程40→20分　在地：2區最有感

▲台南通勤族最關心的北外環道路，第1期、第3期工程已完成，第2期持續施工中，第4期則分東、西工區推進。（圖／台南市工務局提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南通勤族最關心的北外環道路，台南市工務局指出，該快速道路全長約13.5公里，總經費約227億元，分4期開發，預計2031年底全線完工通車，信義房屋專家表示，交通題材帶動周邊房市買氣升溫，北區與安南區最先受惠，到南科的通勤時間可直砍半。

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台南市政府工務局17日在市政會議專案報告中指出，目前北外環道路第1期、第3期工程已完成，第2期持續施工中，第4期則分東、西工區推進，東工區辦理用地取得作業，西工區則進行細部設計。依規劃，預計2031年底全線完工通車，屆時交通效率將明顯提升。

台南市長黃偉哲表示，面對每日近10萬人次通勤需求，北外環是台南重要的東西向快速幹道，未來全線通車後，將有助紓解市區、安南區、永康區及國道1號之間的車流壓力，對每天往返南科及周邊的通勤族來說，幫助相當明顯。

除了主線工程外，周邊交通路網也同步補強。台南市工務局表示，銜接樹谷園區的聯絡道路已接近完工，未來將成為南科3期重要聯外道路，有助分散台1線及國道8號車流；另國道1號增設北外環交流道工程也持續施工中，預計今年10月完工，將進一步紓解永康交流道與台南系統周邊壅塞。

▲北外環道路依規劃預計2031年底全線完工通車，屆時交通效率將明顯提升。（圖／台南市工務局提供）

信義房屋台南民生店協理張榮表示，北外環並非單一路段利多，而是牽動整個台南北側交通重整，過去從安南區、北區往返南科，通勤時間普遍約需40~50分鐘，未來北外環全線通車後，可望縮短至約20~25分鐘，通勤時間直接減半，成為最大受惠區。

張榮分析，北區原本就屬成熟生活圈，擁有台南公園、成大商圈等生活機能，過去交通尖峰時段容易壅塞，未來若能透過北外環更快串聯永康、南科與國道系統，通勤便利性可望再提升。

至於安南區是台南近年推案熱區之一，具備重劃區開發、土地供給較充足等條件，吸引不少首購與換屋族進場。張榮說：「安南區過去雖有價格優勢，但也常被外界認為距離市中心通勤時間較長，一旦北外環及相關聯絡道路逐步到位，交通短板有機會被補上，區域接受度也會再往上提升。」

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