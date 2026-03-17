中台灣329案量創5年新低　建商手握百億案「回防市中心」

▲2026年台中推案風向多有志一同「回歸市中心」，包含上櫃建商坤悅開發、營造起家的麗晨建設皆拼韌性。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中台灣329檔期案量大減3成，僅600億元，創下5年來新低，在地深耕建商穩步求去化，2026年將視情況推案，且有共同目標，回歸市中心，包含上櫃建商坤悅開發（5206）手握百億在建案，營造起家的麗晨建設同樣回歸拼韌性。

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在中台灣房地產市場深耕15年的坤悅開發，宣布目前旗下預售案總銷合計約已達236.34億元，以手握「百億案量」的氣勢，預示未來數年進入完工入帳的高峰期。

根據坤悅開發最新公布的資料顯示，結算至2025年主要銷售中有10大建案，其中，位於台中南區的旗艦級代表作「坤悅語文心」244戶住家，預計總銷達59億元，是目前的指標大案。

▲手握百億案量的坤悅開發董事長陳丕岳，呼籲第二戶限制貸款應適度放鬆。（圖／記者陳筱惠攝）



此外，進軍北屯14期重劃區的首發案「坤悅泊岳」，則鎖定高資產階級，規劃135戶住家，總銷達37.3億元。其他如沙鹿區的「坤悅沐光邸」與「坤悅映光田」、太平區的「坤悅涵仰」等案，持續貢獻穩定的銷售業績。

坤悅開發2026年預計交屋個案有南屯區「君睿」、后里區「禮御」與烏日區「夢想＋」，總銷逾65億元。推案部分則是預計下半年推出東區「坤悅沐晴」總銷45.9億元、彰化市中心「芊芊大悅」總銷50.4億元。

坤悅開發董事長陳丕岳表示：「面對高房價時代，高坪效都會住宅成為趨勢，我們不因坪數而犧牲品質，反而更加要求細節。」面對目前市況，陳丕岳說：「限制貸款的部分有好有壞，消費者可以檢驗開發商的體質優劣，不過關於第二戶限制貸款的部分，實務上的運行對於金融、業者、消費者來說皆有困難之處。」

▲麗晨建設表示在市場回歸理性、自住需求成為主流的趨勢下，公司推案策略也將回歸都市生活機能成熟、機能完整的核心地段。（圖／記者陳筱惠攝）

另外麗晨建設2026年度的推案重點部分，有七期「片片山閑 」預計年中開始落架，總銷22億元，未來預計還有豐業段新案，位於五期重劃區豐樂公園周邊，另外乾溝子段新案，則是位於科博館、勤美周邊。

麗晨建設總經理特助簡欽松表示：「在市場回歸理性、自住需求成為主流的趨勢下，公司推案策略也將回歸都市生活機能成熟、機能完整的核心地段，鎖定具備交通便利、商圈發展成熟與生活資源豐富的區域。未來不論是七期、五期，或是科博館、勤美生活圈，產品規劃也將更強調居住品質與實用性，以貼近自住客層的真實需求。」

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