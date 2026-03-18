買房再等？彰化成交總額蒸發120億　透天房價回跌8％

▲彰化2025年Ｑ4全縣實價登錄交易量僅1982件，較去年同期2650件大減25.2%；成交總金額更跌破200億元關卡。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

彰化房市交易量與總額同步重挫，根據彰化縣政府最新公布資料，2025年第4季全縣實價登錄交易量僅1982件，較去年同期2650件大減25.2%；成交總金額更跌破200億元關卡，僅190.3億元，較去年同期310.8億元大幅縮水120.5億元，年減幅高達38.8%，市場買氣急凍，創下近2年低點。

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市場轉冷主因，來自央行第七波選擇性信用管制持續發酵。即便行政院自2025年9月起放寬新青安貸款適用限制，但整體金融緊縮基調未變，多屋族與投資客資金受限，觀望氛圍讓交易動能明顯萎縮。

住商不動產員林加盟店東江建德指出：「購屋族在貸款成數與撥款時程不確定性下轉趨保守，進場意願顯著降低。」

代銷業者陳浩維則認為：「中部市場正進入價格修正與價值重估的關鍵盤整期，市場已從過去追價氛圍轉向以自住需求為核心，但整體不會持續性躺平，其實沒有這麼悲觀了，包含股市獲利回流房市，高資產客戶避險，不需要迎合貸款，都是關鍵因素。」

▲業者認為，彰化市仍具備一定抗跌條件，包括捷運延伸線、中友百貨進駐及魚市場遷移等建設題材，為區域房價提供支撐。（圖／記者陳筱惠攝）



產品結構方面，成屋市場震盪最為明顯，其中透天厝買氣下滑最劇，第4季僅成交519件，年減近39.9%、都市計畫內住宅區透天厝總價中位數回落至1266萬元，年跌8.3%，幾乎回到2024年初水準。

預售市場第4季交易量全面下滑，透天與大樓分別年減60.3%與66.7%，但價格仍具支撐力，都市計畫內住宅大樓預售均價攀升至每坪35.9萬元，年漲約11.4%。

在地房仲黃建智分析，儘管整體市場降溫，但彰化市仍具備一定抗跌條件，包括捷運延伸線、中友百貨進駐及魚市場遷移等建設題材，為區域房價提供支撐。

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