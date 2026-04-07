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漢神洲際10日開幕　14期建設利多外掛「超巨蛋」

▲漢神洲際購物。（圖／翻攝漢神洲際購物廣場）

▲14期指標商業設施「漢神洲際購物廣場」預計於4月10日開幕。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

備受矚目的「台中超巨蛋」BOT案已啟動招商說明，中信集團旗下台灣人壽率先遞交投資可行性評估報告，整體投資規模上看600億元；消息宣布的同時，也帶動周邊房市一線生機，更有業者跟進選擇正式動工。

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不僅「台中超巨蛋」BOT案已啟動招商說明，中信集團旗下台灣人壽率先遞交投資可行性評估報告，整體投資規模上看600億元，14期指標商業設施「漢神洲際購物廣場」也預計於4月10日開幕，雙重利多帶動區域發展動能。

看好建設紅利逐步到位，久樘開發趁勢推出新案「久樘歐森」，並舉行開工動土典禮，久樘開發總經理陳俊維指出：「目前購屋族評估條件已不再侷限於地段與價格，而是進一步關注通風採光、健康環境、交通便利與生活機能等面向，顯示居住品質已成為關鍵指標。」

▲▼ 台中超巨蛋 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲備受矚目的「台中超巨蛋」BOT案已啟動招商說明，中信集團旗下台灣人壽率先遞交投資可行性評估報告。（圖／資料照

雖然整體房市面臨景氣降溫壓力，14期仍穩居台中推案一線戰區，尤其隨著商場開發、重大建設與高端餐飲等題材發酵，包括雙橡園、順天、鉅虹、亞昕、華太、豐穀、精銳等建商，均有望在2026年陸續推案，數百億推案量蓄勢待發。

豐穀建設創辦人陳三奇表示：「推案基地歷時10年整合，臨校園預定地。目前市場等待春燕，延遲推案，但目前有谷底升溫的跡象，預計下半年正式公開。」

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關鍵字：台中超巨蛋14期建設房市推案中信人壽

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