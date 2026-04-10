新竹好好租！竹市青年租補受理申請　最高每年多領6000元

▲竹市青年租補3/9起受理申請。（圖／新竹市政府）

記者莊智勝／新竹報導

為持續減輕青年族群居住負擔、打造宜居永續城市，新竹市政府宣布，今(115)年度「青年租金加碼補貼」自3月9日起正式開放申請。凡設籍並實際租屋於新竹市，且符合中央「300億元中央擴大租金補貼專案」第三級補貼資格之青年，即可在中央補貼之外，再加碼每年新臺幣6,000元租金補貼，減輕租屋壓力。

都發處長蘇文彬表示，隨著產業發展與就學、就業人口持續進駐，新竹市青年租屋需求明確，市府除積極配合中央推動租金補貼政策外，也持續以地方資源加碼支持青年安居。透過中央攜手合作，讓符合資格的青年領得到、領得多，安心在竹市就學、就業與生活。

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都發處進一步說明，今年度青年租金加碼補貼除原有紙本申請方式外，新增線上申請管道，亦結合市府數位整合平台或「新竹通APP」，提供一站式線上申請服務。申請人可透過手機或電腦完成填寫、上傳資料，免於奔波臨櫃，大幅提升申請效率與便利性，落實智慧城市與數位便民服務。

都發處補充，此次青年租金補貼活動，受理期間自115年3月9日起至115年12月31日。符合補貼資格者，自發給核定函後3個月內，一次性撥入至申請人指定之金融機構帳戶，民眾如有任何疑問，請洽租金補貼服務專線03-5266240、5267630，將有專人服務。

市府強調，青年是城市發展的重要動能，未來將持續透過租金補貼、社會住宅、包租代管及公有地活化等多元住宅政策，完善居住支持體系，打造青年友善、宜居永續的新竹市。

《補貼對象與重點一次看》

• 申請期間：自115年3月9日（一）上午9時起至115 年12月31日（星期四）下午17時止。

• 申請資格：

o 設籍新竹市

o 實際租屋於新竹市

o 符合中央300億元租金補貼「第三級」核定戶（家庭成員1人 且未滿40歲，且未具有經濟或社會弱勢身分者）。

• 補貼內容：

o 中央補貼之外，市府加碼每年6,000元

• 申請方式：

o 紙本臨櫃或郵寄申請(新竹市住宅及都市更新辦公室，地址：新竹市大同路108號)

o 線上申請：申請網站(https://gov.tw/i1M)或使用新竹通APP【服務＼申辦服務＼申請預約】

• 應備文件：

o 申請書（下載紙本申請書點我，或臨櫃於大同路108號填寫）

o 申請人之戶口名簿或戶籍謄本正本

o 租賃契約影本（租賃日期須於申請時仍有效）

o 300億元中央專案計畫115年度核定函