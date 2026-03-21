「台中小京都」大翻身！　5大經典地標全變住宅大樓

記者陳筱惠／台中報導

中區僅約0.88平方公里，不僅是全台唯一未滿1平方公里的三級行政區，也因保留大量歷史建築，被譽為「台中小京都」。近年隨著都市發展轉移逐漸沒落。信義房屋專家表示，近年在重大建設加持下，不少歷史建築正迎來轉型契機。

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▲中區僅約0.88平方公里，不僅是全台唯一未滿1平方公里的三級行政區，也因保留大量歷史建築，被譽為「台中小京都」。。（圖／記者陳筱惠攝）

自日治時期以來，中區便累積不少代表性地標，包括台中火車站舊站、台中市役所與中央書局等。近年部分老建築透過活化再利用，轉型為藝文空間或特色商店，也有不少被建商鎖定，朝住宅大樓開發。

近期引起朝聖的九上建設「州廳」，基地前身要從日治時代開始算起，一直以來都是為歷史悠久的婦產科診所。業者表示：「這塊土地不論是從日治時代到近代，都是乘載著醫生世家的念想，也是中區少見的新案。」目前銷售平均單價59.05萬元。

▲▼中區近年部分老建築透過活化再利用，轉型為藝文空間或特色商店，也有不少被建商鎖定，朝住宅大樓開發。（圖／記者陳筱惠攝）

規模最大的則是位於台中公園第一排、前身為敬華國際大飯店的建物，歷經法拍與轉手後，2022年以6.4億元成交，由時代建設接手，規劃興建27層樓住宅案「DIAMOND TOWER」，目前實價登錄顯示，成交均價約每坪56.92萬元。

曾以大貝殼造景聞名的「紅地毯西餐廳」，2020年由在地建商整合收購，後轉由鴻邑建設接手推出「鴻邑瑞錦」，基地面積280坪，規劃地上12層、地下3層，共有66戶住家，目前尚未正式銷售。

而承載不少老台中人回憶的福音街商業區土地，也在疫情期間以3.95億元易手，由開發商推出「昂峰京澄」，產品規劃2房為主，成交均價來到52.82萬元。

另外，中區的「豐中戲院」自1944年開始營業，2004年歇業後，閒置長達20年，最終定案與中部建設公司合作，有望推出投資型產品。

▲中區的「豐中戲院」自1944年開始營業，2004年歇業後，閒置長達20年。（圖／記者陳筱惠攝）

還有位於在民權路與柳川交叉路口的林烈堂別墅，90年前由日治總督府技手竹中平一郎設計，台籍建築師楊貽炳監造，民國時期歷經三福飯店、餐廳及KTV經營，殘破數10年後由建商收購土地。據了解，未來該基地將呈現保留東洋、結合西方的國際級建築。

信義房屋中二區協理王聖憲則認為：「中區近年在交通建設與舊城再生政策推動下，逐步擺脫過往沒落印象，尤其隨著鐵路高架化與大車站計畫推進，不僅改善交通動線，也帶動周邊商業與居住機能回溫。」

他指出，中區有望逐步重塑城市，不少建商看準此波轉型契機，鎖定小基地開發與危老重建，產品多以2至3房、低總價為主，符合當前市場主流需求。

▲中區因保留大量歷史建築，被譽為「小京都」，近年在重大建設加持下，不少歷史建築正迎來轉型契機。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）



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