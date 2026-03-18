2神秘自然人9.2億買新莊「5百坪雜草堆」　一查具建商背景

記者項瀚／台北報導

新莊榮富國小旁有一塊558坪「雜草堆」，座落舊市區中，景象特殊。近期該土地以9.2億元交易，買方為兩位張姓自然人，以無貸款買進，資金實力雄厚，據了解買方與茂德建設機構有關。

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▲新莊榮富國小旁有一塊558坪「雜草堆」，以9.2億元交易，換算單價165萬元。（圖／記者項瀚攝）

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新莊中平路巷內、榮富國小旁一塊「雜草堆」，為558坪的角地，座落舊市區景象突兀。近期實登揭露，該土地以9.2億元交易，換算單價165萬元，使用分區為住宅區。

經查謄本，買方為兩位張姓自然人，以無貸款買進，地址登記在新店，其中一處為「陽光PARK」社區。據了解，本次交易買方即為茂德建設體系。

中信房屋新莊副都心加盟店長林家民表示：「該土地位於上新莊舊市區，雖然距離捷運站較遠，但公車班次多、開車騎車便利，生活機能不錯，又緊鄰明星學區，是不錯的點位。」

林家民觀察：「該區素地相當稀少，但有不少都更案都在進行中，區域屋齡5年內的新成屋單價65萬元左右，以本次交易土地來說，新推案單價行情應在75~80萬元。」

▲榮富國小周圍屋齡5年內的新成屋，單價行情達65萬元。（圖／記者項瀚攝）

寶和建設副總理陳威丞分析：「本案為雙北市區中，相對少見的完整素地，具有一定的稀缺性，觀察買方為無貸款購入，顯見其資金實力，同時也不受到18個月內開工限制，開發上更具規劃彈性。」

陳威丞進一步分析：「本次交易符合市場行情，估每坪推案成本總計60~65萬元，開發商整體投資報酬率預估達15~20%，與目前市場主流建案水準相符。」

陳威丞表示：「該案土地擁學區題材，且面向榮富國小，具永久棟距與開闊視野，有利於吸引自住型家庭客群，但基地面寬較窄，如何透過設計轉化為市場主流產品需要注意。」

▲新莊土地交易案的分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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