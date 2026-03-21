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捷運三鶯線通車倒數　三峽房價5年飆31％

▲三鶯線拚今年底完工。（圖／新北市捷運工程局提供）

▲捷運三鶯線3月已進入初勘準備前置階段，預計4月展開，通車在即。（圖／新北市捷運工程局提供）

記者項瀚／台北報導

捷運三鶯線3月已進入初勘準備前置階段，預計4月展開，通車在即。觀察近5年三峽、鶯歌房價，漲幅達31、26%。在地房仲表示，三鶯線通車後將大幅縮短往返雙北市中心的通勤時間，可望磁吸更多外溢人口進駐。

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新北捷運三鶯線進入通車倒數階段，沿線房市再度成為市場討論的熱點。中信房屋研展室彙整實價登錄，三峽平均每坪房價來到39.2萬元，近5年整體漲幅仍高達31.1%；而房價相對親民的鶯歌，平均房價也已站上3字頭，五年漲幅26%，漲勢同樣驚人。

中信房屋三鶯團隊店東詹智民表示：「三鶯地區房價相對平實，本就是許多脫北族的首選，三鶯線通車後將大幅縮短往返雙北市中心的通勤時間，可望磁吸更多外溢人口進駐。」

▲▼ 。（AI協作圖／資料來源：中信房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

▲近5年三峽、鶯歌平均房價漲幅。（AI協作圖／資料來源：中信房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

三峽與鶯歌的生活圈大致可分為舊市區、重劃區兩大區塊。詹智民指出：「以三峽而言，北大特區因街廓規劃整齊、文教氛圍濃厚，目前區域新建案房價已站上6字頭，而舊市區的中古屋則多落在3-4字頭。」

鶯歌方面，詹智民指出：「鳳鳴重劃區新建案房價也已經站穩4字頭，舊市區中古屋行情則普遍落在3字頭上下。」

詹智民觀察：「目前三鶯地區的購屋族群除了在地客，也吸引了不少來自雙北的外溢買盤，其中不乏小資族、首購族、育兒家庭及退休族等等，多元的客群結構使得當地的剛性需求相對穩定，也為區域房市提供較強的支撐力道。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「軌道建設，本就是房地產開發的重利多要因素，尤其雙北土地取得不易，且近來房市不佳、開發商普遍遇到壓力，開發商也積極布局具有潛力的捷運聯開案，一來具有建設利多基本盤，二來開發的資金壓力也相對小。」

曾敬德表示：「以本次討論的捷運三鶯線來說，就吸引將捷、昇陽建設投資，另外北部的捷運土城樹林線也相當受到矚目，信義集團即接連拿下LG17、LG16聯開案，區域發展與開發效益可期。」

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關鍵字：捷運三鶯線通車房價三峽鶯歌中信房屋信義房屋

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