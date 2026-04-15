首購「先求有再求好」能行？　過來人揭實際狀況：後悔了

▲看屋示意圖，非本文當事人。（圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導

「先求有再求好」是許多首購族常聽到的建議，不論是長輩或房仲，多半會鼓勵年輕人先買小坪數物件上車。這種策略核心在於先擁有一份資產，待未來經濟實力提升後再換大房。然而，不少過來人實際操作後卻感到心酸。

臉書粉專「賣厝阿明 知識+」貼文指出，換屋並非單純「賣小買大」那麼簡單，背後隱藏的交易成本常被忽略。除了房價差額，還包含仲介費、稅金、搬家費與新屋裝潢費，來回轉手至少吃掉總價5-10%。對於當時購入1000萬元房產的民眾來說，若想換到1500萬元的物件，光是交易規費與稅負就可能突破百萬，成為沉重負擔。

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交易成本與房價漲幅成換屋阻礙

粉專透露更殘酷的現實面，理想房型的漲幅通常高於過渡型物件。當你持有的套房增值200萬元時，屬意的三房物件可能已經翻漲500萬元，兩者間的資金缺口不縮反增。許多人追趕房價多年後，發現存款速度根本趕不上房價漲勢，最終只能困在原有的狹窄空間內，看著當初咬牙買大房的朋友感嘆。

▲看屋示意圖，非本文當事人。（圖／CFP）

另外除了資金缺口，生活慣性也是阻礙換屋的隱形推手。住久了會習慣當地的通勤路線、鄰里關係與生活圈，想到要重新經歷找房、裝潢、搬家的折磨，許多人往往選擇將就。當初設定的「過渡」在無形中變成「定居」，導致不少當初抱持「先求有再求好」的首購族最後就算小孩出生了，一家三口仍擠在15坪的小房中。

一次到位省折騰但頭期款壓力劇增

不過，若選擇「一次到位」的購物方式，雖然能省去多次搬家與換屋成本，但初期壓力卻是極大。為了湊足理想房型的頭期款，買方可能需要多存好幾年錢，這期間還得承受房價持續攀升的心理折磨。即使成功購屋，每月高額的房貸支出也可能壓縮生活品質，甚至面臨若選錯地點或建案，未來套牢成本更高的風險。

有網友分享自身經驗，表示雖然多存幾年錢才買下三房，買房時間較晚且房價略漲，但搬入後即是理想家園，省去了換屋的繁瑣與折騰。總結來說，「先求有」或「一次到位」並無絕對優劣，關鍵在於個人收入成長潛力與性格。過來人提醒，不論選擇哪條路，都不可將過渡房視為隨便將就的藉口，以免最後長住受苦。