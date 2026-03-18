跟進台積電！建商1.6億整合公園首排地　推案單價估35萬起

▲去年11月松佾建設陸續購入楠梓2筆土地，整合為正對公園的角地，總金額達1億6364.8萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電高雄楠梓廠量產後，吸引建商持續卡位周邊土地。根據實登顯示，去年11月松佾建設陸續購入楠梓2筆土地，整合為正對公園的角地，總金額達1億6364.8萬元，面積409.12坪，換算單價40萬元。信義房屋專家表示，該區地價落在30~40萬元。

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台積電位於南科楠梓園區，宣布設廠後，帶動楠梓房、地價雙漲。根據實登顯示，去年11月有買家陸續購入2筆土地後，整合為一塊基地，面積合計為409.12坪，總成交價1億6364.8萬元。

▲該地位於芎蕉路、芎林三街口，正對芎蕉腳公園。（圖／記者張雅雲攝）

該地位於芎蕉路、芎林三街口，正對芎蕉腳公園，土地使用分區為住宅用地，換算單價40萬元。據查，買方為松佾建設，賣家為自然人。該公司透露，該地預計規劃住宅大樓，目前已進入設計階段，開案時程仍待評估。

信義房屋楠梓土庫店杜微中表示，該地位於楠梓高科大第一校區生活圈，周邊具大學城、公園等居住機能，環境相對單純，屬於鬧中取靜型區域，吸引不少年輕首購族與楠梓加工區通勤族進場，也有部分北部退休族南下置產。

此外，區域距離橋科不遠，雖然現階段交通機能仍待進一步完善，但隨著產業持續進駐，未來配合橋科匝道增設、道路拓寬及聯外路網逐步到位，整體交通條件可望再提升。

杜微中指出，目前區域可興建大樓建地單價約30~40萬元，若土地強度僅能興建透天，地價約20~30萬元。

現階段該區因仍有不少待開發土地，整體生活機能還在發展階段，加上部分地主惜售，近年地價漲幅不高，新案成交價多落在33~36萬元。外界預估，未來若推出新案，開價也要35萬元起跳。

▲芎蕉段土地出售小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

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