捷運藍線＋台積電！「沙鹿王」推低自備搶客　科技新貴卡位2區

▲中科台積電A14新廠首座廠房預計2028年下半年量產，將帶動8000至1萬個工作機會，也讓台積概念宅也默默點火。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台積電中科二期新廠A14新廠已如火如荼展開，規劃建立4座廠房，首座廠房預計2028年下半年量產，初期投入金額預計高達490億美元（約新台幣1.5兆元），將帶動8000至1萬個工作機會，中科的台積概念宅也默默點火。

《地產詹哥老實說》EP301／傻追高？神獸建商早「降價跳車」 揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相

[廣告]請繼續往下閱讀...

中科概念宅，過去點火已延燒5年，帶動周邊衛星城鎮沙鹿、清水、大雅周邊也都跟著起飛，但2024年開始景氣反轉，加上信用管制影響，連過去台積概念宅也貌似熄火。

不過，隨著中科二期新廠A14新廠已如火如荼展開，也加深周邊衛星城市的推案信心，包含清水區最新推案「新業織光森鄰」主打2~3房，總價含車落在1200萬元~1400萬元，拆算單價落在34~38萬元。另外，沙鹿區也有富宇建設中科特區新案，2案皆主攻未來的科技新貴。

▲隨著中科二期新廠A14新廠已如火如荼展開，板上釘釘的事實擺在眼前，也加深周邊衛星城市的推案信心。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

新業建設創辦人穆椿松分析：「面對中科園區持續西擴、台積電等科技大廠進駐，捷運藍線動工串聯市中心與港區，台中國際機場航線拓展強化國際連結，延宕40年的台中港計畫，如今才正要啟動。」

被稱為「沙鹿王」的富宇建設，目前線上光是沙鹿、清水在售案，就多達10案，近期將推出正德路新案，打出「限量讓利」並採低自備的方式，吸引不少準科技族詢問。

上櫃建商坤悅開發位於沙鹿區的「坤悅沐光邸」，銷售均價落在每坪38.5萬元，連同「坤悅映光田」，總銷來到32億元。

在地銷售業者賴郁凱分析：「現在沙鹿地區4字頭房價，部分預售案出現3字頭開價，對比大雅區5字頭、市區6字頭，清水接近沙鹿之間，說實在話是『明日之星』，預計還會吸引不少首購族與外溢買盤進場卡位。」

▲目前清水與沙鹿出現3字頭預售價格，形成與市區明顯價差，也吸引不少首購族與外溢買盤進場卡位。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP301／傻追高？神獸建商早「降價跳車」 揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相