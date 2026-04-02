日本房價噴漲！東京新案均價破2億　上班族嘆：只能回鄉下養小孩

▲東京市中心新案均價突破2億日圓大關。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本房價漲到讓人想哭！根據日本政府公布2026年最新公示地價，全國住宅用地平均上漲2.1%，已連續5年呈現調升趨勢。受到土地需求激增與建築成本居高不下影響，東京、大阪等都會區房價連番噴漲，東京市中心新案均價更突破2億日圓大關。由於房貸利率同步走升，讓許多想買房的民眾只能望屋興嘆，甚至動了「申請調職到鄉下養小孩」的念頭。

根據《讀賣新聞》報導，日本2026年公示地價顯示，以東京圈與大阪圈為首的都市地價持續飆升。不動產經濟研究所數據指出，2025年東京都心6區（千代田、中央區等）的新成屋平均價格已達1億9503萬日圓；光是東京23區的平均房價也高達1億3613萬日圓，較前一年大幅增長21.8%。

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買不起東京 雙薪家庭年收千萬也喊苦



一名住在川崎市租屋處、現年39歲的新婚男子，近期考慮購買位於東京都北區JR赤羽站附近的塔式大樓建案。儘管該處前往東京站或新宿站僅需20分鐘，但50至60平方公尺（約15至18坪）的物件開價竟要1.1億日圓。他坦言，雖然夫妻雙方都在工作，家庭年薪超過1000萬日圓，但「都心物件隨便都破2億，完全超出預算」。

另一名住在世田谷區的38歲男性上班族，考慮買房長達兩年仍無法決斷，他無奈地說：「現在的房價真的貴得太離譜，我甚至考慮申請異動，到地方縣市去養小孩。」

蛋白區跟著噴漲 外籍買家佔2成

隨著蛋黃區房價飛漲，蛋白區地價也跟著連動。赤羽站所屬的北區上漲率從9.3%擴大至11.6%；隔壁的荒川區也衝上11.8%。而位於千葉縣流山市、主打進城通勤便利的沿線地價，漲幅更是驚人的13.3%。

值得注意的是，東京23區整體漲幅達9.0%，創下18年來新高。不動產大老指出，東京與大阪市中心的住宅用地深受富裕階層青睞，尤其在東京市中心的高額物件中，「大約有2成買家是外國人」。

房貸利率調升、伊朗局勢成隱憂

除了房價貴，房貸負擔也變重了。三菱日聯銀行與三井住友銀行已於3月調升變動型基準利率至3.125%，最優房貸利率也隨之調漲，這將直接衝擊既有房貸戶與新購屋族。

專家分析，未來還需關注伊朗局勢對油價的影響。若原油續漲導致建材成本再度增加，房價恐進一步暴衝；但若通膨壓力太大導致家計吃緊，也可能造成需求崩盤。LIFULL HOME'S總研副所長中山登志朗警告，在薪資成長疲軟的地方縣市，縮減住房支出的「買氣縮手」現象恐會愈發明顯。