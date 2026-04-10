想在桃園買房！他「鎖定2區域」求建議　網：房價親民很多

▲原PO鎖定桃園。（圖／記者陳韋帆攝）

網搜小組／曾筠淇報導

買房挑選地點是一大學問。近日有男網友發文透露，因工作性質決定在桃園購屋。考量當地工業區較多，除了擔憂空氣品質，本身也怕吵，因此想找鬧中取靜且距市區不遠的物件。貼文曝光後，引起討論，對此，信義房屋專家表示，如果怕吵的話，可以選在靜巷，或者買房選擇面中庭。

買房鎖定桃園！但怕吵、空氣差

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這名男網友在Dcard上，以「想詢問桃園合適居住的區域」為標題發文。原PO表示，因為工作性質關係，近期有在桃園買房的打算。但他觀察到當地有較多工業區，對空氣品質感到憂心。此外，原PO坦言自己較怕吵，偏好寧靜環境，期待能找到符合條件的住處。

盼離市區不遠！對兩區域印象佳

▲原PO喜歡安靜、不要離市區太遠。（圖／記者姜國輝攝）

針對房屋地點，原PO進一步說明，雖然喜歡安靜，但不想要住處離市區太遠，理想車程約落在15到20分鐘內，或是位在市區內鬧中取靜的新大樓。他透露，最近偶爾會開車到桃園四處繞繞並觀察環境，目前對於八德區以及藝文特區的整體環境感到相當滿意。而他也想知道，對雙北來說，桃園還有什麼優點呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「相較雙北，桃園就是便宜，然後就是地震基本上都沒桃園的事，地質超穩」、「推薦八德，房價比藝文特區／青埔親民很多，生活機能也還可以」、「如果生活圈在雙北，可以考慮A7」。還有網友則提到，「目前住小檜溪，覺得上班時間很擠，都要提早出門」、「我自己住小檜溪，但早上上班，春日路就真的悲劇，要早點出門」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，如果怕吵的話，可以挑靜巷、面社區中庭的房子，這樣會比住在大馬路旁安靜很多。如果說到桃園有什麼優點，就是房價比雙北便宜，所以若在桃園工作，就買桃園即可。