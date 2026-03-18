仁武老聚落拆遷掀戰！　高市府揭真相：公地蓋道場還停跑車

▲高雄仁武仁勇路上11戶聚落自稱，祖先從日據時代開始居住，近期因高市府啟動拆除作業，現場掛滿抗議布條。（圖／翻攝自Facebook／仁武人大小事）

記者張雅雲／高雄報導

「祖先從昭和6年就居住在這裡，一紙公文給我們65天搬離。」仁武區仁勇路11戶聚落自稱，祖先從日據時代開始居住，近期因高市府啟動拆除作業，現場掛滿抗議布條，掀起居住正義爭議。高市府表示，該地為市有地，且位於山坡地有安全疑慮，依法執行拆除。

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有網友在臉書粉專《仁武大小事》PO文，指出仁武區仁勇路一處百年聚落被高市府拆除，住戶不乏80、90歲高齡長者，憂心未來去向，希望外界多一點關心。

目前住家與沿路掛滿抗議布條，自稱祖先從昭和6年就住在這裡，幾代人生活至今，並痛斥「一紙公文給我們65天搬離，共產黨嗎？80歲的我能搬去哪？」

▲有網友在臉書粉專《仁武大小事》PO文，指出仁勇路一處百年聚落被高市府拆除，住戶不乏80、90歲高齡長者。（圖／翻攝自Facebook／仁武人大小事）

拆遷事件迅速發酵，在當地鬧得沸沸揚揚。有在地人質疑，協調與緩衝時間不足。不少在地人均認為，該地是公有地，本就不應該長期占用，「住很久不代表就變成私人土地」。

高雄市財政局說：「本案土地使用分區均為青年活動中心區，地上現有11戶占用，屬長期非法占用之違章建築，甚至有占用市有地轉租他人情形，現場大部份作鴿舍、工寮、道場、私人招待所、車庫停放跑車使用。占用住戶及少部分轉租戶，市府皆已協助異地承租安居。」

工務局1月9日函請民眾於3月15日前搬遷，自3月16日起依高雄市政府工務局處理違章建築執行要點第4點規定，拆除地上物。考量部分占用戶有搬遷需求，為協助順利搬遷，已發放搬遷補助金，就高齡者從優補助，並提供社會住宅及租屋媒合，已陸續搬遷安居。

▲高市財政局表示，該屬長期非法占用之違章建築，甚至有占用市有地轉租他人情形。（圖／翻攝自Facebook／仁武人大小事）

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