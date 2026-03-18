竹北房價要破百萬？　大陸建揭新案進度：4月正式公開

▲大陸建設竹北案受到關注，「單價破百萬元」的呼聲高。（圖／業者提供）

記者項瀚／台北報導

大陸建設竹北案受到關注，「單價破百萬元」的呼聲高，但大陸建設強調，該案尚未取得建照，預計最快4月才會推出，目前價格尚未確認，屆時會以市場行情推出，不會刻意挑戰區域最高價。

《地產詹哥老實說》EP301／傻追高？神獸建商早「降價跳車」 揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相

[廣告]請繼續往下閱讀...

欣陸（3703）去年營收343.7億元、年增12%，稅後淨利14.8億元、年增26%，EPS（每股純益）1.8元。欣陸包含環境工程、營造工程、不動產開發3大事業體。其中，不動產開發的大陸建設去年受惠松山「鐫萃」、西屯「豐蒔」完工入帳，合計總銷約290億元，推升營收表現。

展望未來，大陸建設在2026~2028年將有7案完工入帳，合計總銷265.6億元，其中有4案已完銷，包括「耑美」、「耑岫」、「耑岫」、「衡沐」。

新推案方面，大陸建設今年將推出4大案，分別為大安「復興段案」、大安「學府段案」、新竹「大學段案」、南屯「溪楓段案」，合計691戶、總銷近300億元，50坪以下產品占比83%。

大安「復興段案」靠近東區SOGO，已取得建照，預計4月推出。大安「學府段案」為公辦都更案，目前正在審議階段，預計年底前取得建照推出。

特別的是，新竹「大學段案」、南屯「溪楓段案」都是大陸建設首次進軍該區域推案，其中新竹「大學段案」引發許多討論，是大陸建設在新竹的首案，市場盛傳單價將破百萬元大關，創區域新高價。

▲欣陸（3703）今（18日）舉行媒體茶會，大陸建設執行長廖淳森（左二）會後受訪。（圖／記者項瀚攝）

大陸建設執行長廖淳森表示，新竹「大學段案」總銷200億元、大陸建設分回約79.4億元，該案基地1538坪，位於竹北光明東六路，鄰近遠東百貨，規劃地上30層住宅，共404戶，坪數設定在36~50坪，「該案尚未取得建照，預計最快4月才會推出。」

至於市場「單價破百萬元」的呼聲，廖淳森強調：「大陸建設不會刻意去挑戰區域新高價，該案價格也尚未確認，且該案還有其他開發商地主，價格都還要再溝通，屆時會依照市場區域行情推出。」

至於整體房市，廖淳森表示：「受到前年央行第七波管制，2025年交易量大幅下滑，預計今年市況將延續去年，維持一個比較低迷的狀況。」

價格方面，廖淳森表示：「目前營造仍呈現缺工、成本高昂的環境，預售屋比較沒有下跌的空間，尤其是供給量小、需求強的區域，像是雙北等區塊，價格也會更為穩定。」

《地產詹哥老實說》EP301／傻追高？神獸建商早「降價跳車」 揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相