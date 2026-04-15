老房子拉皮「能拉高房價賺一筆？」　一票不看好：蛋黃區也沒用

▲老房子拉皮可以讓房價上漲嗎？（示意圖／取自Pakutaso，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

老舊大樓翻新外觀，是否能大幅提升房屋價值？近日有網友發文探討，若社區住戶團結出資拉皮，低成本投入是否能換來房價大漲。他好奇這種投資手法的實際效益與可行性。貼文曝光後，引起討論。

老屋拉皮能發大財？

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這名網友在PTT上，以「老大樓拉皮成功房價能漲多少？」為標題發文。原PO假設，若成功整合管委會，1、200戶的社區每戶出資10萬到20萬拉皮，換算每坪成本不到1萬。若房價因此上漲5萬，投資報酬率似乎相當可觀。

鎖定住商大樓！好奇是否僅台北可行

原PO推測，戶數少或住商混合的大樓更容易實現，因低樓層商辦考量門面與利潤，同意率通常較高。他好奇市場上是否有投資客專門拚這種老屋拉皮獲利，也拋出疑問，想知道這種做法是否只有在台北市才容易順利推動。

貼文曝光後，底下網友則回覆，「為了安全，幹嘛買老大樓？一樣花那錢，不如拿去全屋翻新，還更賺」、「整合所有住戶是個難題，大部分還是把家中內部翻修而已」、「查屋齡就破功了，多蛋黃也沒用」、「光願意漆油漆就已經很不錯了，還拉皮勒」。但也有網友回應，「外觀多少一定影響房價，尤其蛋黃」、「辦公大樓拉皮較好出租」。話題引發討論。