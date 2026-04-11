ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

雙北房價漲「人口往外散」　蛋黃區會擴大嗎？內行解答

▲▼台北房市。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲蛋黃區範圍會擴大嗎？（資料照／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

隨著都市發展、房價上漲，很多人會往外圍住。近日有網友發文表示，觀察到雙北地區土地不敷使用，人口開始外移，加上政府與民間投資有往外圍移動趨勢。這讓他不禁好奇，傳統認知的雙北「蛋黃區」範圍，未來是否會隨著各項建設發展而不斷擴大？對此，信義房屋專家表示，不見得是擴大，但可能會有新的蛋黃區。

網友點出人口流向鄰近桃園市

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在PTT上，以「雙北蛋黃區範圍是不是會擴大？」為標題發文。原PO提到，雙北地區土地早已不敷使用，導致許多人口逐漸流向鄰近的桃園市。他觀察到，桃園生活機能越來越完善，吸引大量年輕人移居，且機場捷運沿線也陸續出現不少大型重劃區與各項重大建設。

▲▼台北房市。（圖／記者鄺郁庭攝）

資金投資往外圍移動

除了人口外移，原PO也點出，目前政府機關與民間企業的投資，都明顯出現往外圍區域發展的趨勢。他舉例指出，像是南港、內湖、北投與士林等地區，過去常被大眾認定為城市邊緣的外圍地帶，似乎也逐漸轉變為蛋黃區，不知道蛋黃區是否會一直擴大？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「人口成長的狀況下是，少子化就都心回歸」、「整個北北基桃的總人口都在減少，蛋黃怎麼可擴大」、「是也不是，市區難重劃，又CP值低，都往外跑了，現在市區生意也不好做，部分外圍會慢慢崛起，但核心還是難撼動，畢竟基礎就在那」、「正核心還是中正大安信義」、「市心五區不會變，那個街廓改變不了」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，其實不見得是擴大，而是原本的蛋黃區變成「老蛋」、「皮蛋」，而後興起的區域就是「新蛋」。像以台中來說，西屯、北屯興起後，就變成新的蛋、形成新的蛋黃區。

關鍵字：雙北蛋黃區PTT曾敬德信義房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

雙北房價漲「人口往外散」　蛋黃區會擴大嗎？內行解答

隨著都市發展、房價上漲，很多人會往外圍住。近日有網友發文表示，觀察到雙北地區土地不敷使用，人口開始外移，加上政府與民間投資有往外圍移動趨勢。這讓他不禁好奇，傳統認知的雙北「蛋黃區」範圍，未來是否會隨著各項建設發展而不斷擴大？對此，信義房屋專家表示，不見得是擴大，但可能會有新的蛋黃區。

6小時前

看準人口移入熱區需求　私小祭師生比1：7.5搶設校

少子化反成為私校助攻因素！台中有私小直接祭出1:7.5的師生比，相較公小1:15的師生比，更能照顧自家心肝。專家指出，這股「私校熱」也反映人口移動與住宅選擇的結構轉變。

8小時前

代銷營收重挫45%　代銷大老吐實：台積電紅利1年全賠光

房市買氣急速降溫，第一線的代銷業成為重災區。高雄市代銷公會舉行第8屆會員大會，現場哀鴻遍野，理事長謝哲耀坦言，「前2年受惠台積電賺的代銷，這一年幾乎吐回去。」

10小時前

台版安娜「假冒名媛」0元入住！超瘋手法曝光　房東虧慘了

先前Netflix賣座影集《創造安娜》，劇中女主角謊稱是富二代，營造富豪千金的形象，藉此打入紐約名媛圈，騙了不少錢。最近南台灣也出現一個台版創造安娜，一名20多歲白姓女子自稱富二代，她向房東承租房子，利用房東對她的信任，沒付半毛錢就先入住，事後押金、房租全繳不出來，甚至還有債主上門討債。房東才發現她用各種身分到處詐騙長達7年，除了裝假千金，還利用妹妹的名字招搖撞騙，超過十多人受騙，目前受害者已報案。針對指控，本刊傳訊息給白女，截稿前未獲回應。

11小時前

柯昇沛／戰火動盪與通膨上行　剛性需求進場時機浮現

全球局勢持續動盪，地緣政治風險升高，能源與原物料價格同步上行。2026年國際油價一度逼近每桶120美元，單週漲幅逾30%，市場對通膨再度升溫的預期快速擴散。在資產配置重新洗牌的同時，回看台灣房市，其實早已驗證一件事在重大事件之後，房地產價格往往重新上升。

12小時前

不敵電商！　運動用品店求生難「近2成倒店收攤」

全台運動用品店19年來收了近2成，業者感嘆：「小型運動用品店的榮景不再，還會倒更多！現在很多僅存的店家都是自有店面，省去租金成本才有獲利空間，運動用品市場就是電商、大型業者的天下。」

12小時前

曾被漲租24萬逼走　行天宮體育用品老店熄燈「二代吐內幕」

行天宮商圈「名屋體育用品店」擁近50年歷史，要結束營業了，清倉促銷中。二代老闆受訪分享收攤原因，也回應7年前的「被漲租逼走」事件內幕，並坦言：「幸虧當時我沒硬著頭皮續租，不然賠更慘！」

13小時前

桃園2社宅啟動！　估2030完工共680戶

桃園市長張善政日前宣布，位於大溪和新屋的兩處社會住宅即將在近期啟動，兩案社宅都預計在2030年完工，屆時預計可分別為當地提供約400戶、280戶居住單元，滿足更多在地民眾居住的需求。

4/10 19:44

竹科塞車惡夢有解！大新竹輕軌「紅藍整併」 網酸：蓋完2050年？

「塞車是竹科人揮不去的惡夢」！新竹市政府為改善竹科周邊道路塞車，推動「大新竹輕軌計畫」，並於今年3月3日順利完成決標。加速推動計畫進程，打造大新竹地區軌道運輸。

4/10 18:21

新竹好好租！竹市青年租補受理申請　最高每年多領6000元

為持續減輕青年族群居住負擔、打造宜居永續城市，新竹市政府宣布，今(115)年度「青年租金加碼補貼」自3月9日起正式開放申請。凡設籍並實際租屋於新竹市，且符合中央「300億元中央擴大租金補貼專案」第三級補貼資格之青年，即可在中央補貼之外，再加碼每年新臺幣6,000元租金補貼，減輕租屋壓力。

4/10 17:59

【被「叭」就生氣了】騎士移車誤按喇叭...被譙急道歉：我不是故意的

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

總面積1.6萬坪！　環球旗下最..

想在桃園買房！他「鎖定2區域」..

代銷營收重挫45%　代銷大老吐..

曾被漲租24萬逼走　行天宮體育..

不敵電商！　運動用品店求生難「..

地主開價3.3億求售　在地憂：..

蛋黃區會擴大嗎？內行解答

居家微改造　無痛輕裝修迎接新生..

藝術玻璃像美術館　質感建材公開

打破坪數侷限，小坪數大改造提..

ETtoday房產雲

最新新聞more

蛋黃區會擴大嗎？內行解答

看準人口移入熱區需求　私小祭師..

代銷營收重挫45%　代銷大老吐..

台版安娜「假冒名媛」0元入住！..

柯昇沛／戰火動盪與通膨上行　剛..

不敵電商！　運動用品店求生難「..

曾被漲租24萬逼走　行天宮體育..

桃園2社宅啟動！　估2030完..

竹科塞車惡夢有解！大新竹輕軌「..

竹市青年租補受理申請　最高每年..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366