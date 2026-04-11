雙北房價漲「人口往外散」　蛋黃區會擴大嗎？內行解答

▲蛋黃區範圍會擴大嗎？（資料照／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

隨著都市發展、房價上漲，很多人會往外圍住。近日有網友發文表示，觀察到雙北地區土地不敷使用，人口開始外移，加上政府與民間投資有往外圍移動趨勢。這讓他不禁好奇，傳統認知的雙北「蛋黃區」範圍，未來是否會隨著各項建設發展而不斷擴大？對此，信義房屋專家表示，不見得是擴大，但可能會有新的蛋黃區。

網友點出人口流向鄰近桃園市

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這名網友在PTT上，以「雙北蛋黃區範圍是不是會擴大？」為標題發文。原PO提到，雙北地區土地早已不敷使用，導致許多人口逐漸流向鄰近的桃園市。他觀察到，桃園生活機能越來越完善，吸引大量年輕人移居，且機場捷運沿線也陸續出現不少大型重劃區與各項重大建設。

資金投資往外圍移動

除了人口外移，原PO也點出，目前政府機關與民間企業的投資，都明顯出現往外圍區域發展的趨勢。他舉例指出，像是南港、內湖、北投與士林等地區，過去常被大眾認定為城市邊緣的外圍地帶，似乎也逐漸轉變為蛋黃區，不知道蛋黃區是否會一直擴大？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「人口成長的狀況下是，少子化就都心回歸」、「整個北北基桃的總人口都在減少，蛋黃怎麼可擴大」、「是也不是，市區難重劃，又CP值低，都往外跑了，現在市區生意也不好做，部分外圍會慢慢崛起，但核心還是難撼動，畢竟基礎就在那」、「正核心還是中正大安信義」、「市心五區不會變，那個街廓改變不了」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，其實不見得是擴大，而是原本的蛋黃區變成「老蛋」、「皮蛋」，而後興起的區域就是「新蛋」。像以台中來說，西屯、北屯興起後，就變成新的蛋、形成新的蛋黃區。