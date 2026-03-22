下斡旋「屋主價格踩很硬」要退還是等？　內行點出關鍵給答案

▲原PO不知道該放棄還是等待。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

買房議價是一門學問，許多人會下斡旋展現誠意。近日有網友發文透露，自己看中房屋並出價，沒想到屋主態度強硬，雙方價格落差高達百萬元。面對僵持不下的情況，讓他不知該放棄還是靜觀其變。對此，信義房屋專家建議，可以看附近還有沒有同質性的房子。

房仲曝賣方踩超硬！他猶豫是否退斡旋

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這名網友在PTT上，以「斡旋後就是靜靜的等待嗎」為標題發文。原PO表示，最近看上一處房產，該物件屋主開價為1388萬元。為了順利買下房屋，他上周向房仲下斡旋金，並提出1160萬的出價，斡旋期限則設定為7天，預計這周到期。

原PO透露，下斡旋第2天房仲便回報狀況。房仲表示，屋主底線踩得很硬，堅持最少1300萬元以上的價格才願意售出。面對價差，原PO感到十分苦惱，因此發問，想知道目前狀態下，該直接退斡旋去看下一間房，還是放手讓房仲繼續努力協調就好？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「看有多喜歡多難得啊，不急就不加，屋主心態難拿捏」、「如果不加價被買走，能不能接受？能接受的話，就不加價」、「誰急誰就輸啊，買賣就是這樣」、「真的喜歡，加一次自己甘願的極限，表明不賣就退斡旋」、「1388萬你願意看，出1160萬，屋主會相信你很喜歡嗎」、「通常真底價會是屋主開價的85折，而買方出到開價8折左右斡旋就會收了」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議，可以看附近還有沒有同質性的房子，如果還有的話，可能就會選擇其他的、退斡旋金；如果沒有的話，就可以再考慮一下。他也說，因為不知道當地行情多少，所以也難以判定是屋主踩得硬，還是比較保守，主要也是看價格是否為行情價，倘若符合行情價，卻出得比較低，那麼，機會就會比較小。