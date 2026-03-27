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捷運藍線與國際港灣利多發酵　千萬入主「遠雄幸福成」台中港地標

▲▼台中,台中港,捷運,遠雄建設,遠雄幸福成,公設。（圖／翻攝自影片）

▲台中港凌空28層新地標「遠雄幸福成」正式落成，坐擁6782坪壯闊基地、萬坪雙公園核心。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

台中正式進入捷運新紀元！隨著市長盧秀嚴帶領的捷運局正式掛牌，核心藍線已進入設計審查與動工銜接期；這條交通動脈串聯了中科與海線，讓原先具備「海空雙港」優勢的台中港特定區，持續成為中台灣最具動能的區塊之一。不只是交通，產業與觀光紅利也不斷堆疊，繼三井Outlet引進上千萬旅客後，亞果遊艇集團也進駐開發全台第四座國際遊艇碼頭，當國際級商業機能與遊憩產業成形，台中海線已不再是郊區，而是具備國際視野的宜居新市鎮。

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▲▼台中,台中港,捷運,遠雄建設,遠雄幸福成,公設。（圖／翻攝自影片）

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在區域紅利爆發之際，遠雄憑藉造鎮經驗推出的旗艦大案「遠雄幸福成」已正式落成。這座28層樓高的擎天地標，坐擁罕見的6782坪超大基地。遠雄重金禮聘大師團隊聯手，並緊鄰合計萬坪的頂魚寮公園與文化廣場，讓住戶能享有永久棟距與綠意生活，建立海線宜居標竿。其中最引人注目的特點是「遠雄幸福成」擁有的40項豐富景觀公設，讓不同年紀的家人都能找到專屬空間。

▲▼台中,台中港,捷運,遠雄建設,遠雄幸福成,公設。（圖／翻攝自影片）

最貼心的莫過於社區1樓的「私廚服務」，這不僅帶來便利生活，更是一種對生活儀式感的堅持。高品質的料理服務能徹底解放媽媽們的雙手，不必每天為了三餐煩惱，將時間留給家人；不論平日用餐，或是假日節慶邀約三五好友聚餐聊天，在家裡樓下就能實現。此外，社區約400坪「中庭花園」能讓孩子在最安全的內院裡玩耍，自家就有專屬的放電據點；預留的大面積草坪，讓孩子能安心奔跑、盡情遊戲。

▲▼台中,台中港,捷運,遠雄建設,遠雄幸福成,公設。（圖／翻攝自影片）

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公設細節更是處處體現度假感，像是20米的「景觀室內泳池」四季皆宜，讓人彷彿置身國外飯店；在頂級「視聽室」則能享受私人院線片的震撼，家裡就是最好的聲光劇場，不用外出電影院人擠人。喜歡律動的人會愛上超尺度的「健身房」與「瑜珈教室」，大面落地窗採光充足，讓專業級設備與日光入室，激發運動熱情並避開社交壓力。社區內還規劃了優雅的「棋藝室」、讓孩子安全玩耍的「兒童遊戲室」、具備專業設備的「樂廚教室」以及能盡情歡唱的「KTV室」。在「遠雄幸福成」健康與悠閒不是口號，而是每一天的生活標準。

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走進實品屋，更能感受到遠雄對空間坪效與美學的極致追求。專為雙薪家庭打造的32坪「嶼光」戶型，全室採用歐德系統傢俱，設計師巧妙運用木質溫潤質感交織灰藍色調牆面，營造出寧靜且具層次感的視覺焦點；大寬向客廳規劃與開放式動線相互結合，不僅延伸了空間的視覺深度及廣度，更讓客餐廳成為全家人情感流動的核心，實踐零距離的互動生活。

▲▼台中,台中港,捷運,遠雄建設,遠雄幸福成,公設。（圖／翻攝自影片）

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另一款同樣是32坪的「舒壓」空間則走向極簡時尚，以近年風行全球的優雅燕麥色調為基底，透過「視覺減法」將生活中的瑣碎櫃體與收納隱形化，不僅讓動線更加俐落，更讓32坪的配置展現出如大坪數般的開闊豁達感，深受現代年輕家庭喜愛。

▲▼台中,台中港,捷運,遠雄建設,遠雄幸福成,公設。（圖／翻攝自影片）

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而重視生活細節的住戶，絕對會愛上強調純粹度與流暢感的38坪戶型，室內柔霧色調消弭了空間的稜角與冰冷感，獨立式廚房貼心銜接景觀工作陽台，形成完美的自然對流，既能阻絕油煙又能保持清爽；主臥室配置專屬獨立衛浴，是置產族追求身心釋放的首選。

▲▼台中,台中港,捷運,遠雄建設,遠雄幸福成,公設。（圖／翻攝自影片）

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至於壓軸的45坪戶型，則佔領高樓層制高點，擁有得天獨厚的無敵永久海景，讓住戶天天都能在海景度假氛圍中醒來。

▲▼台中,台中港,捷運,遠雄建設,遠雄幸福成,公設。（圖／翻攝自影片）

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在房價高漲的現狀下，入主「遠雄幸福成」僅需約1000萬元起，即可入住三房含車位，對於追求品質與未來增值性的購屋族來說，門檻極具競爭力。在這裡，買到的不僅是捷運紅利，更是全家人的幸福堡壘。

遠雄幸福成建案資訊：https://www.fgrealty.tw/8uqt7y
LINE線上預約：https://www.fgrealty.tw/8vaq8l
來電直接預約：0800-502-555
企劃銷售：遠雄房地產發展股份有限公司

關鍵字：台中台中港捷運遠雄建設遠雄幸福成公設

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