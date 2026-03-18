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「烏日王」再出手　砸7.9億入手815坪新站南段素地

▲▼ 櫻花建設,台中烏日,土地交易,高鐵特區,房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲櫻花建（2539）公告取得之土地，面積815.42坪，以總價7.93億元，拆算單價高達97萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

首季央行理監事會議將召開，市場有一股「等放榜」心情，而櫻花建設搶先在會議前公告取得烏日新站南段土地815.42坪，不但表示開發商對區域持續看好，穩坐「烏日王」寶座。

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櫻花建（2539）公告取得之土地，面積815.42坪，以總價7.93億元，拆算單價高達97萬元，該地點位在烏日展覽館西南側，鄰近高鐵站、74號匝道，北側約200公尺尚有國泰人壽、富華創新預計開發的商業地塊，地點精華。

春耕不動產總經理張維良分析指出：「在軌道效應與D-one第一大購物商場的加乘作用下，高鐵特區熱度已輻射擴散至鄰近區域，甚至烏日前竹都有不少建商詢問。就本次櫻花取得土地的價格來看，仍在市場行情之間，價格相當有撐。」

▲▼ 櫻花建設,台中烏日,土地交易,高鐵特區,房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲櫻花建設深耕烏日房市逾10年，粗估已完工社區、在建工程與庫存土地就有13座。（圖／記者陳筱惠攝）

土開業者表示，2024年櫻花建設也宣布重砸9.58億元、購入烏日區新高鐵段26地號「商一」土地，總面積862.04坪，當時每坪單價111.1萬元，超越達麗建設過去以單價96.4萬元購入的28地號土地單價，成為台中高鐵特區新地王。

而此次同樣是商一土地，容積率320％，對照櫻花烏日高鐵特定區之前買的價格來說，單坪97萬元不算高出行情，只是以過去該段別素地成交價格最高56萬元來說，仍有一段差距。

根據統計，櫻花建設深耕烏日房市逾10年，粗估已完工社區、在建工程與庫存土地就有13座，在烏日區佈局土地面積合計達1萬6484坪。其中除新高鐵段26地號之外，其餘皆集中於三榮路一帶，也因此被地方民眾稱為「櫻花大道」，且區內屋齡在5~10年的社區，房價高低差距最大可達2至3倍，保值力道不俗。

而今年櫻花建設也在329檔期推出新站南段案，基地位於三榮二路、近三榮路一段，總銷金額16億元，總戶數113戶，產品為2~3房，未來銷售狀況也成為指標。

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關鍵字：櫻花建設烏日土地交易高鐵特區房市

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