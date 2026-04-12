想買1200萬房！他備好400萬「1原因」猶豫了　內行給建議

▲原PO不知自己的經濟狀況是否能買房。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

買房是人生大事，高額房貸常讓人很有壓力。近日有男網友發文透露，自己已經40多歲，看中一間總價1200萬元的物件。雖然已準備400萬元自備款，但試算發現每月房貸達4萬元。考量自身的被動收入可能存在變數，讓他相當猶豫是否該購屋。對此，信義房屋專家表示，從現金流來看，應該是還可以買。

看中千萬房！備400萬想買房

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這名男網友在Dcard上，以「看到喜歡物件，可以衝嗎？」為標題發文。他在文中提到，自己目前的月薪為5萬元，每年另有15萬元的年終獎金。此外，他持有市值300萬的股票，平均每月能領取2萬元的配息。面對心儀的房子，他更坦言手邊已準備好400萬元的自備款。

試算房貸月繳4萬！擔憂股息不穩定

原PO進一步透露，雖然房仲與銀行告知可貸30年，但考量自己已40多歲，試算時僅設定25年還款期。若貸款800萬元，每月需繳4萬元的房貸。他評估買房後，每月生活開銷約2萬元，雖然目前加上股息足以負擔，但他深知股票配息未來不一定穩定，所以他實在猶豫，不知道該不該衝。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你有400萬現金+300萬股票，總價1200萬而已，在擔心什麼？直接衝了」、「穩定月收7萬的話綽綽有餘吧」、「算起來月收8萬、月付4萬是可行的，但是也看你個人生活費」。也有網友則說，「就算你都穩定收入7萬+年終15萬，你房貸每月支出已經固定超過一半了，你還要思考買房後的裝潢、家電、家具，還有一些未來固定的生活開銷」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，扣除自備款，等於要貸800萬元，因為一個月的現金流有7萬，加上年薪近100萬元，所以算下來，應該還可以。現在的重點是，當事人必須工作穩定，至於股息若變少，可能就是月付款壓力會變大，倘若工作有什麼獎金，就多還一點。