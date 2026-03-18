產業鏈影響200萬人！　建商大老喊話政府：別只顧AI、半導體

▲台灣央行19日召開今年首季理監事會議，外界預料信用管制鬆綁可能性不高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

央行19日將在召開首季理監事會議，外界預料信用管制鬆綁可能性不高。高雄市不動產開發商業同業公會在理監事會前夕舉辦成立50週年慶，理事長柯俊吉喊話，建築業影響約200萬人口的就業與家庭生計，建議鬆綁第2戶貸款、重訂豪宅線。

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高雄市不動產同業公會18日舉辦成立50週年慶、第16屆會員大會，柯俊吉表示，建築業背後牽動的不只是建商，還涵蓋建築、營造、設計、建材、機電、裝修、代銷及不動產服務等龐大產業鏈，影響約200萬人口的就業與家庭生計，「政府在推動AI、半導體等產業之際，也應正視傳統內需型產業的重要性。」

尤其現行首購房貸收支比、第2戶貸款限制、豪宅認定門檻、土地融資18個月開工期限，以及土石方棄置與大型聯開案推案節奏等制度，都已對產業形成實質壓力。

以高雄為例，總價4000萬元以上就被列入豪宅門檻，貸款僅剩3成，但在土地、營建成本持續墊高下，豪宅標準已與市場現況出現明顯落差，也讓建商在產品規劃上，愈來愈往小宅傾斜。

▲高雄市建商公會理事長柯俊吉表示，政府在推動AI、半導體等產業之際，也應正視傳統內需型產業的重要性。。（圖／記者張雅雲攝）

此外，營建成本居高不下的另一關鍵，也與土石方有關。

柯俊吉表示，高雄雖有南星計畫作為最終棄置場，市府也在短時間內協助找到場地，但目前場域交通動線仍不理想，加上營運時間受限，處理成本依舊偏高，價格甚至較過去高出4~5倍，成為現階段營建成本遲遲壓不下來的主因之一。

中華民國不動產開發商業同業公會全聯會代表楊玉全致詞時也透露，當前建築業的壓力，早已不是單純房市冷熱問題，而是制度調整頻繁、法規同步收緊後，業界必須面對的全面性挑戰，希望政策在管理市場之餘，也要看見第一線整合與推動的現實困境。

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