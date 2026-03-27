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房市遇選舉年變天？　業界認僵局：不動比變動穩妥

▲▼ 預售屋,帶看 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲估價師認為2026年整體房市會因政策基調趨於保守，短期內難見明顯鬆綁或強力打房措施。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

隨著2026年地方縣市長選舉腳步逼近，市場對於房市政策走向高度關注。多位不動產業者觀察指出，在政治氛圍影響下，整體房市會因政策基調趨於保守，短期內難見明顯鬆綁或強力打房措施。

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大台中不動產公會理事長蕭成忠提到：「近期市場最明顯變化在於交易量急凍。尤其受央行信用管制與銀行放貸趨嚴影響，預售與中古屋買氣同步降溫，不少案場來客數明顯下滑。不過，與交易量形成對比的是，價格修正幅度有限，多數區域仍呈現撐價不跌現象。」

面對房市政策，蕭成忠認為：「信用管制不能全面壓抑，尤其公會會員普遍反應『第二戶』限制貸款問題，已造成資金流通性變低，投資置產客縮手後，市場的換屋族面臨進退不得狀態，只能認賠15％或是咬牙擠出3成現金。」

卓越不動產估價師事務所所長楊祥銘表示：「目前房價之所以未明顯下跌，關鍵仍在建商成本壓力與資金控管，土地取得成本、營建費用居高不下，加上多數建商資金體質尚穩，寧可延後銷售、減量推案，也不願大幅讓價。」

但也因此，楊祥銘認為：「尤其2026年遇到選舉年，不少開發商期盼會有選舉牛肉，但我們觀察到在大部分準購屋族尚未明確感受到房價下降時，整體房市會因政策基調趨於保守。」

楊祥銘透露：「一方面，政府需回應民眾對高房價的不滿；另一方面，全台自有住宅比例高達8成以上，若房價明顯下修，恐衝擊既有資產族群，引發更大反彈。在央行的解讀中，『不動比變動』穩妥。」

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關鍵字：房市政策台中房市貸款限制房價趨勢選舉影響

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