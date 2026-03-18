▲萬隆碳烤雞排飄香20多年，宣布熄燈。（圖／記者許凱彰攝）

記者許凱彰／台北報導

位於台北市文山區一間隱藏版碳烤雞排店「萬隆碳烤雞排」，在地飄香20多年，不只廣受附近學生的喜愛，也擄獲不少老饕的味蕾，甚至獲得《食尚玩家》的推薦。不過，在3月初，竟傳出熄燈的消息，店家也感謝客人二十多年來的照顧，「這段旅程暫時告一段落」。

萬隆碳烤雞排採現點現炸，油炸過後再使用電爐烤、刷上特製烤醬，肉厚皮酥味甜，讓老顧客為之瘋狂，然而，要吃上一口，最好先用電話預約，在場排隊往往需要排上1-2小時，Google評價更是有破千則評論，還收穫4.6顆星的高評價。

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萬隆碳烤雞排在Google Maps上已顯示「暫時停業」，店家5日說到，二十多年前，我們在這裡點起第一盞燈。這些年，看著孩子長大、看著客人從學生變成父母，我們不只是做生意，而是一起生活。如今，這段旅程暫時告一段落。謝謝你們讓這間店存在了20多年，謝謝你們把日常交給我們。

▲萬隆碳烤雞排店家跟顧客告別。（圖／Google Maps）

店家還提到，「也許未來某一天，我們會再次亮起燈」。到那時，希望你還記得這裡的味道與笑聲。二十多年來的照顧，真的感恩在心。謝謝每一位來過的人，謝謝每一句「好吃」。珍重，再會。

老顧客紛紛表示，「這是一間我從年輕吃到成為人父母的店。謝謝你們給了我無數小確幸時光」、「謝謝萬隆碳烤雞排陪伴我北漂生活的美好回憶」、「謝謝萬隆碳烤雞排的那些年，謝謝我心中的地表最強碳烤雞排，真想再吃一次」。