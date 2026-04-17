砸畢生積蓄！買地蓋房落成不到6年　夫婦目睹家被沖走

▲夏威夷一對夫妻的夢想家園被沖走。（圖／翻攝自gofundme）

記者詹雅婷／綜合報導

美國夏威夷州毛伊島（Maui）一場風暴過後，當地一對高齡夫婦目睹砸下畢生積蓄的夢想家園遭暴漲溪水侵蝕岩石地基，接著整棟房子被沖毀掉進溪流之中，整個家瞬間化為烏有。

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溪水暴漲 整棟房子掉進溪流

Hawaii News Now、每日郵報報導，受災屋主是住在毛伊島懷盧庫年近 80 歲的湯姆與凱莉（Tom and Carrie Bashaw），兩人在2018年買地，並於2020年開始打造夢想家園，位置就在伊奧溪旁邊的高地上。儘管溪水每年都會上漲數次，但他們從來不擔心洪水問題，因為房子距離溪流大約22公尺，且高出水面約13公尺。

沒想到強大的康納風暴（Kona storm）來襲之後引發嚴重洪災，溪流水位暴漲，湍急水流不斷沖刷並侵蝕房屋下方的岩石與土石，當湯姆發現溪水開始沖倒樹木時才驚覺狀況不對，趕緊撤離。後來當他們返回確認情況時，先是發現房子後半部已經消失，包括臥室，後來房屋剩餘結構被強風掀翻，直接墜落至溪流中。

報導稱，在風暴來襲之前，湯姆還在替房子做最後收尾，但如今落成不到6年的夢想家園卻全毀。「一切都沒了」，凱莉稱，從沒想過家會整個消失。

這對夫婦透露，他們當初並未購買洪水保險，從沒想過會發生水災，兩人帶著愛貓睡在自家土地上的貨櫃屋。這狀況讓凱莉直言，他們將會重新開始，「我們擁有彼此、有貓，還有各地最好的鄰居。所以，我們很好」。