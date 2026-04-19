房客非法挖礦偷電抓去關　百萬電費房東扛

▲房客偷電挖礦入獄之後，房東被追討電費，金額破百萬。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞砂拉越一名房東把房子出租之後，被房客私下打造成比特幣挖礦場，非法挖礦偷電，已落網入獄。只不過後續留下的巨額電費卻成為房東的惡夢，被追討超過20萬令吉（約新台幣160萬元）的電費，折扣後仍需繳付16.5萬令吉（約新台幣134萬元）。

房客是挖礦慣犯 每月電費16萬

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詩華日報、Sarawak Tribune報導，這名房客在長達11個月的租期內，盜用電力進行高能耗的虛擬貨幣挖礦活動，經調查，此人是一名挖礦慣犯，曾多次在不同地點流竄作案。根據估算，此處每月電費達2萬令吉（約新台幣16萬元），遠超過同類房型300令吉的正常用電量。

這名房客落網後被控違反砂拉越電力法令第33(5)條文，已在法庭上認罪，並被判刑入獄，但由此產生的經濟損失卻轉嫁到房東身上。能源公司向房東追討20萬6815令吉77仙的電費費用，雖然折扣減至16萬5307令吉，但仍需繳付這筆費用。

砂拉越消費者協會（PPS）表示，刑事責任已由犯案者承擔，經濟負擔卻轉嫁給他人的作法不合情理，且相關單位長達11個月都沒察覺異常用電，反映出監測系統存在嚴重漏洞。

協會也指出，與加密貨幣挖礦相關的偷電行為已成為日益嚴重的問題，估計每月造成的損失高達400萬令吉，呼籲相關單位說明為何在偵測上出現疏失、重新檢視電費計算方式，並確保在這類案件中公平判定責任歸屬。協會也敦促房東應簽署正式租賃協議、核實房客背景，聘請信譽良好的房仲業者，減少房子被用於犯罪用途的風險。