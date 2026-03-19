西門町350坪店面1.05億成交　「行情打3折」爽當王品房東

▲西門町一處商辦大樓2樓由王品集團承租，這350坪空間以以1億零500萬元交易。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

西門町一處商辦大樓2樓由王品集團承租，一半是營業中的「原燒」、另一半是即將開幕的「和牛涮」。該空間共計350坪，最新實價揭露以1億零500萬元交易，但專家表示，此價格為行情價的3折，推測關係人交易的機率極高。

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西門町「西門綜合商業大樓」2樓一半是營業中的「原燒」、另一半是「和牛涮」，同屬王品集團的品牌，後者尚未開幕。而這整層2樓空間權狀350坪，最新實價揭露以1億零500萬元交易。

該筆交易戶換算單價僅29.9萬元，明顯低於行情，但實登上未備註特殊交易。經查謄本，買方為劉姓自然人，戶籍登記在萬華區。

王品集團表示：「本次交易，對王品的租約沒有任何影響，『和牛涮』即將開幕。」對租約細節並無多談。

▲「西門綜合商業大樓」2樓一半是營業中的「原燒」、另一半是「和牛涮」，即將開幕。（圖／記者項瀚攝）

樂見商用不動產總經理韋昀廷表示：「以中華路一段來說，老商辦行情每坪70萬元、2樓店面100萬元、1樓店面更達200萬元，而本次交易的2樓店面效益佳，成交單價僅約30萬元，等於是正常行情的3折，本案為關係人交易或特殊交易的機率極高。」

台北市不動產仲介公會中正萬華區會長劉家豪表示：「本次交易店面位於中華路一段90號，人潮量大，且店面夠寬、曝光效果佳，周圍也有不少知名餐飲店家，例如刁民酸菜魚、築間火鍋等等，形成美食聚集效應，是相當不錯的標的。」

劉家豪表示：「西門町為台北市最具指標性的觀光商圈，300坪以上的店面空間相對少見，加上又有王品這種指標性租客，相信房東也不會輕易出售，而本次交易店面在市場上沒有聽說過釋出的消息，加上價格遠低市場行情，推測應為關係人交易。」

▲西門町「西門綜合商業大樓」交易案分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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