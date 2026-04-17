省1萬代書費最後多繳100萬！　專家點出房產贈與後連鎖反應

▲房仲業者分享，有情侶間贈與房產為了省1萬代書費，未來可能要付出100萬的萬稅金案例。（示意圖／VCG）

記者葉國吏／綜合報導

不少民眾為節省地政士代書費，選擇親自辦理房屋贈與過戶，卻因忽視房地合一稅的稅負結構，導致未來售屋時面臨鉅額稅款。一名資深房產專家在臉書粉專分享案例，有情侶在未婚狀態下以贈與方式過戶房產，雖省下約一萬元的代書費，蛋未來如果要賣的話，稅金可能暴增超過100萬元。

臉書粉專「房仲日常 謝濱展-阿濱」發文分享此一案例，表示這種事情其實在不動產交易市場屢見不鮮，當事人往往在過戶當下覺得省時省錢，卻未曾考慮日後轉售的財務後果。房地合一稅制下，無償取得的房屋成本被大幅拉低，導致稅基被墊高，專家感嘆，這類錯誤並非單一動作失誤，而是選錯了整條財務規劃的道路，代價往往是當初省下費用的十倍甚至百倍。

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▲專家分析指出，許多人忽略贈與後的稅務連鎖反應。示意圖非本文當事人。（圖／取自免費圖庫pexels）

贈與取得成本低未來轉售稅負驚人

專家分析指出，許多人將贈與視為「愛的表現」或簡單的流程問題，卻忽略了贈與後的稅務連鎖反應。若採取買賣方式過戶，實際交易金額可作為未來售屋的成本扣抵；一旦選擇贈與，政府認定成本僅為公告現值，與市場行情差距甚遠，這中間的巨大差額在未來出售時，全都會轉化為必須繳納的房地合一稅金。

事實上，並非不能進行贈與，許多資產階級仍會透過贈與進行資產配置，但關鍵在於「算完才做」而非「做了才知道」。台灣房地產稅務條文繁雜，一般民眾若自行亂做財務規劃，表面上省下的代書費，其實是為未來預約了一張沉重的稅單。專業地政士的存在，價值不在於跑腿流程，而在於預判並避開潛在的財務風險。

最後專家建議，房地產規劃應尋求專業人士的意見，許多諮詢管道甚至不需要初步費用。在涉及大額資產變動時，資訊的取得固然重要，但專業的稅務判斷才是確保財產不被侵蝕的核心。民眾在追求省錢之餘，務必看清背後的稅務陷阱，別讓一時的自信，成為未來慘痛的後悔，畢竟不懂的稅務知識，往往才是最昂貴的成本。