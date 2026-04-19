ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

3.8萬薪OL人生逆襲！　靠1觀念當上包租婆

▲▼買房,買屋,老房,透天,老屋,中古屋,陽台,鐵皮屋,加蓋,頂加,水塔。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲一位女OL靠月薪3萬8當上包租婆。示意圖非本文事發地。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

一位月薪3萬8的女OL，原本對買房不抱有期待，不過在房產專家的指導教學下，她順利買下人生第一間房產，而且還當了包租婆。

臉書粉專「Cosmo房產教練」分享這起案例，指出31歲行政助理詠晴（化名）月薪3.8萬，扣除生活開銷與孝親費後，每月僅能存下9000元。若要存到200萬頭期款，估計需花費18年，屆時她已近50歲。這種現實讓她一度懷疑人生。不過就在房產專家透露「租金覆蓋房貸」的觀念後，才發現買房不一定是負債。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鎖定低總價公寓實現收租夢
為了實踐計畫，詠晴鎖定新北蘆洲捷運站周邊的中古公寓，看中其總價低、投報率高的特性。她最終找到一間580萬的物件，雖然自備款仍差48萬，但透過與銀行洽談裝修貸款解決資金缺口，成功利用銀行槓桿提早入場。

▲▼買房,買屋,老房,透天,老屋,中古屋,陽台,鐵皮屋,加蓋,頂加,水塔。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲OL買下公寓後自住兼出租，替自己增添一份穩定收入。示意圖非本文事發地。

這間公寓每月房貸約1.75萬，而當地租金行情則落在1.9萬至2.1萬之間。這代表房客支付的租金不只能完全抵銷房貸，每月還能產生剩餘現金流。詠晴不再是辛苦繳房貸的屋奴，而是利用房產為自己創造第二份被動收入。

財務結構優化月存金額翻倍
購屋三個月後，詠晴原本每月扣掉房租只能存9000元，現在改住進自己買的房，並將多餘空間出租。扣除房貸與裝修貸後，她每月可存下的金額提高至1.7萬，較以往足足多出8100元。

這場成功的房產投資不僅改善了詠晴的經濟狀況，更改變了家人的看法。原本催促她嫁人的母親，在看到女兒不靠別人也能擁有穩定兩份收入後，轉而支持她的獨立。詠晴透過精準的財務計算，成功用一間小公寓拿回了人生的主導權。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

3.8萬薪OL人生逆襲！　靠1觀念當上包租婆

一位月薪3萬8的女OL，原本對買房不抱有期待，不過在房產專家的指導教學下，她順利買下人生第一間房產，而且還當了包租婆。

15分鐘前

中共打來了「房價鐵定崩盤」？專家搖頭：有資產才是戰後翻身關鍵

買房不只是給家人一個安穩住所，更是絕大部分人一生的重要資產，但面對台海地緣的政治緊張，若戰爭來了，房地產會直接歸零嗎？對此，擁有5.2萬人追蹤的「Ziv學長聊貸款」以真實歷史和客觀數據分析指出，當戰爭來了，通常是死抱現金的人輸得最慘，反而是那些持有硬資產的人，成了戰後財富重分配的最後贏家。

32分鐘前

65歲男退休賣房移居鄉下！臨行前因妻「1決定」　下場超淒涼

原本想給驚喜，沒想到最後變成驚嚇。東京1名65歲的阿伯，為了幫太太實現多年前隨口提的田園夢，竟然在退休當天背著老婆賣掉公寓，準備全家搬到鄉下住。沒想到臨門一腳，太太卻甩出一張離婚協議書，拒絕跟他去鄉下生活，這場密謀5年的移居計畫瞬間成了婚姻終結者，也揭開了熟年離婚背後的殘酷真相。

44分鐘前

房間拍到詭異白霧！妹子嚇到PO網求救　網一看翻白眼：妳比鬼恐怖

網路上關於「靈異畫面」的分享層出不窮！近日就有一名網友表示，自己居住的大樓過去曾有人輕生，屋內偶爾會出現難以解釋的狀況，而最近房間的監視器常跳出通知，某天還出現詭異白霧、不明光源，讓他相當困惑。然而，鄉民們看完影像後，紛紛吐槽「這麼髒亂確定阿飄會想待在這嗎？」「我覺得你的房間比鬼恐怖」。

3小時前

隔一河一路每坪少10萬　這區房市現「近距離價差」

房市震盪，北台中預售市場近期出現「近距離價差」現象，不少新案同處相鄰區段，生活機能、交通條件至生活圈差異有限，卻僅因一條道路或河川之隔，單價就出現每坪約10萬元的落差，其中更以預售屋價差最為明顯。

3小時前

家具大亨翻車資產淪法拍　起家厝大降2211萬拍定

曾以「從酒店小弟翻身家具大亨」故事走紅的歐雅企業董事長林祐玄，因欠稅名下資產遭到法拍。位於台中市南區南和二街的「總太居易」3間打通店面，日前進行拍賣，最終吸引4組人馬進場競標，歷經加價521萬元後，以總價3389萬元拍定，。

4小時前

三重右岸破百萬後「左岸動了」　上半年推案價曝光

去年三重右岸「潤泰CITY PARK」每坪成交114萬元，創區域新高，引發熱議。業者表示，右岸開發已相對飽和，而另一頭的左岸才正要起步，目前左岸每坪均價75萬元，2026年上半年僅有1場新案推出，推案價市場預估在8字頭。

4/18 15:00

台南捷運要來了！　2「關鍵站點」房價最高衝6字頭

台南規劃中的捷運藍線，被點名為關鍵節點的B04平實轉運站、B06東門路口站，因擁重劃開發與成熟市區機能優勢，已被在地視為藍線最具指標性的2大站點。信義房屋專家表示，2站房價最高站上6字頭。

4/18 14:19

買房別碰2樓、4樓、宮廟旁？全場吵翻　專家曝買方卻步這一類

有買房族發文直呼，「二樓！四樓！頂樓！宮廟旁！不要買！便宜不是治百病是會要了你的命」，一句話掀起大批討論。不少人反駁4樓、2樓根本沒有那麼可怕，反而各有優點，真正要小心的其實是屋況、管線、噪音與轉手性。信義房屋專家也認為，樓層與嫌惡設施不能一概而論，重點還是要回到產品本身條件，以及未來是否影響居住品質與市場接受度。

4/18 13:09

賴志昶／現金蒸發！物價創44年新高　房產成富豪避風港

「萬物飛漲」是這幾年不少消費者的明顯感受。行政院主計總處統計，2月消費者物價指數達110.93，為1980年有統計以來歷史新高；雖該指數至3月微降至110.36，但仍屬於歷史相對高點，顯示物價飆升並非僅是民眾心理作用，而是實打實的「錢變薄了」。

4/18 10:00

趁劉品言坐月子跑去近視雷射　連晨翔放閃：能把妳看得更清楚

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

曾有全台首座手扶梯！　「百貨傳..

頂讓金砍188萬奏效　Toyz..

房東14年沒聯絡！他曝超狂1狀..

熱銷破千戶！北市稀有大案「元利..

三重右岸破百萬後「左岸動了」　..

「貴婦百貨」始祖挺過二戰　絕美..

買房平行時空？七期新案衝單價百..

房間拍到詭異白霧！妹子嚇到PO..

女買海景宅視野變好　鄰居家下沉..

買房別碰2樓、4樓、宮廟旁？全..

ETtoday房產雲

最新新聞more

3.8萬薪OL人生逆襲！　靠1..

開戰「房價必崩盤」？專家搖頭：..

65歲男退休賣房移居鄉下！因妻..

房間拍到詭異白霧！妹子嚇到PO..

隔一河一路每坪少10萬　這區房..

家具大亨翻車資產淪法拍　起家厝..

三重右岸破百萬後「左岸動了」　..

台南捷運要來了！　2「關鍵站點..

買房別碰2樓、4樓、宮廟旁？全..

賴志昶／現金蒸發！物價創44年..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366