3.8萬薪OL人生逆襲！　靠1觀念當上包租婆

▲一位女OL靠月薪3萬8當上包租婆。示意圖非本文事發地。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

一位月薪3萬8的女OL，原本對買房不抱有期待，不過在房產專家的指導教學下，她順利買下人生第一間房產，而且還當了包租婆。

臉書粉專「Cosmo房產教練」分享這起案例，指出31歲行政助理詠晴（化名）月薪3.8萬，扣除生活開銷與孝親費後，每月僅能存下9000元。若要存到200萬頭期款，估計需花費18年，屆時她已近50歲。這種現實讓她一度懷疑人生。不過就在房產專家透露「租金覆蓋房貸」的觀念後，才發現買房不一定是負債。

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鎖定低總價公寓實現收租夢

為了實踐計畫，詠晴鎖定新北蘆洲捷運站周邊的中古公寓，看中其總價低、投報率高的特性。她最終找到一間580萬的物件，雖然自備款仍差48萬，但透過與銀行洽談裝修貸款解決資金缺口，成功利用銀行槓桿提早入場。

▲OL買下公寓後自住兼出租，替自己增添一份穩定收入。示意圖非本文事發地。

這間公寓每月房貸約1.75萬，而當地租金行情則落在1.9萬至2.1萬之間。這代表房客支付的租金不只能完全抵銷房貸，每月還能產生剩餘現金流。詠晴不再是辛苦繳房貸的屋奴，而是利用房產為自己創造第二份被動收入。

財務結構優化月存金額翻倍

購屋三個月後，詠晴原本每月扣掉房租只能存9000元，現在改住進自己買的房，並將多餘空間出租。扣除房貸與裝修貸後，她每月可存下的金額提高至1.7萬，較以往足足多出8100元。

這場成功的房產投資不僅改善了詠晴的經濟狀況，更改變了家人的看法。原本催促她嫁人的母親，在看到女兒不靠別人也能擁有穩定兩份收入後，轉而支持她的獨立。詠晴透過精準的財務計算，成功用一間小公寓拿回了人生的主導權。