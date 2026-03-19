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台南房價回不去了？三井旁5年漲近7成　預售驚見5字頭

▲▼ 台南,高鐵特區 。（圖／記者張雅雲攝）

▲MITSUI OUTLET PARK台南2期17 日試營運、20日正式開幕，位於歸仁區高鐵台南站旁。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

MITSUI OUTLET PARK台南2期20日開幕，不少民眾搶先朝聖，排隊畫面曝光後，讓在地人驚呼「大家平日都不用上班嗎？」隨著大型商場正式加入營運，該區5年房價漲幅達7成，信義房屋專家表示，該區兼具交通、產業與建設題材，是台南近年少數話題不斷的區段。

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MITSUI OUTLET PARK台南2期17 日試營運、20日正式開幕，位於歸仁區高鐵台南站旁，2期新增約50家店面，1、2期全館總數達240家店舖，並引進西松屋、LOPIA 超市、MUJI 無印良品等大店，成為台南最大型購物中心，一開門湧入大批排隊人潮，造成交通大亂，在地人驚呼「大家平日都不用上班的嗎？」

商場開幕引爆話題，台南市地政局統計，今年前2個月Outlet所在的歸仁區買賣移轉棟數以446棟居全市各區之冠，甚至較去年同期成長537%。信義房屋台南民生店協理張榮分析，歸仁尤其高鐵特區不斷有公共建設投入，最具指標性的2項建設分別是成大沙崙醫院與全台第一所公立K12雙語學校，若時間拉長來看，歸仁還有南科4期及沙崙智慧綠能科學城等產業題材。

▲▼ 台南,高鐵特區 。（圖／記者張雅雲攝）

▲MITSUI OUTLET PARK台南位於高鐵特區，區域均為屋齡5年內新成屋，成交單價已站穩4字頭。（圖／記者張雅雲攝）

商業加產業雙點火，帶動高鐵特區房價起飛。根據台灣房屋集團趨勢中心統計，MITSUI OUTLET PARK台南周邊高鐵特區新成屋房價，2021年每坪均價23.4萬元，2025年已達39.7萬元，5年間房價累計漲幅高達69.6%。

台灣房屋台南高鐵加盟店店東劉津妤表示，大型商業設施向來被視為區域房市的重要利多，尤其是兼具購物、餐飲與休閒機能的商場開幕後，往往能進一步推升生活圈成熟度，吸引自住客與置產族目光。

劉津妤指出，目前該區均為屋齡5年內新成屋，成交單價已站穩4字頭，預售案最高則有5字頭水準。若以主流產品來看，成屋2房含平面車位總價約落在1100萬~1200萬元，坪數約25~26坪，總價帶對首購族、小家庭接受度相對較高，也成為目前市場上最受歡迎物件。

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關鍵字：台南高鐵特區房價Outlet歸仁信義房屋

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