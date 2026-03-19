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屋主欠債想不開？清水凶宅5拍流標　致命缺點曝光

記者陳筱惠／台中報導

台中清水一處法拍凶宅再度流標，該物件為屋齡42年的2層樓透天，第5拍底價511萬元，遠低於市價行情下仍乏人問津，經查，該屋主於2023年底在住處發生非自然死亡事件，又無其他繼承人，房產被銀行聲請法拍。

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▲▼ 清水,凶宅,法拍,台中清水,房市,投資風險 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中清水一處法拍凶宅再度流標，該物件為屋齡42年的2層樓透天，第5拍底價511萬元，遠低於市價行情下仍流標。（圖／記者陳筱惠攝）

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在網路上打出「限基督徒承接」的清水透天，曾發生事故的背景，使潛在買方卻步，自2025年中首拍底價997.5萬元，價格一路下修至第5拍僅511萬元，即便建坪88.8坪、地坪37.8坪，仍乏人問津。

實際查詢，此次法拍物件的楊姓屋主，除了由房貸款銀行聲請法拍外，在外還積欠創鉅有限（迪和）126萬元、合迪股份26.5萬元的債務，且2筆債務年利率分別是16％與15.8977%，都達民間借款最高標，因此可以想像屋主的債務壓力相當龐大。

▲▼ 清水,凶宅,法拍,台中清水,房市,投資風險 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該地點離清水國民運動中心不遠，物件總價相當吸引人。（圖／記者陳筱惠攝）

中部法拍業者泰帥林開泰直言：「凶宅在民俗風情相對保守的清水來說，仍是有不少人接受不了，加上該地點雖然離運動中心不遠，但實際上基地條件為無尾巷，且非角間，降低投資價值。」

海線不動產實務顧問紀光烜則以區域實務分析：「雖然該物件總價相當吸引人，但以屋齡來看至少還要準備200萬元裝修，加上法拍無法看屋況，對買方來講風險很大，轉個念頭，自住買盤有約600萬元的自備款，不如搭配貸款去買新的透天。」

紀光烜認為：「會出手的可能只有開發商，以拆算土地單價約13萬元來說，裝修轉手、拆除重建都仍有機會獲利，惟目前景氣冷淡，可能要等價格下探到300萬比較有機會。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲在地業者預估，總價要下探300多萬元，買方才可能出手。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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關鍵字：凶宅法拍台中清水房市投資風險

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