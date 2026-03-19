景美中古大樓釋出稀少　在地房仲：不曾暴漲、也不回跌





▲景美房價穩定，供給有限、換屋需求強，中古大樓物件尤其搶手。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

房市不景氣，但供給量有限、需求強的地區仍表現穩健。文山區房仲表示，景美交通便利、生活機能強，區域開發飽和，由於沒有大型建案拉抬，是一個「沒有聲音」的區域，但在當前房市反而成為優勢，「景美房價長期穩定，過去沒有暴漲，如今也沒有回跌現象，反而持續緩漲，凸顯保值特性。」

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前年919央行祭出第七波信用管制，全台房市不景氣，不少區域出現價格修正，其中的關鍵在於「供給量」。供給量大的蛋白區，面臨較大的市場壓力；而雙北市中心釋出有限，房市也穩定許多。

以近年房價表現出色的文山區來說，東森房屋景美加盟店長謝興泰表示：「機能最好的捷運商圈就是景美商圈，房屋釋出相當有限，使得價格穩定，觀察從前年919至今房價並無下修，一些條件好的物件，甚至持續呈現緩漲。」

謝興泰說明：「景美商圈開發飽和，由於沒有大型新建案拉抬，是一個『沒有聲音』的區域，過去房市多頭時，房價沒有出現暴漲，長期穩定，而這樣的特性在當前房市也成為優勢，價格不易回跌，而是隨通膨穩定成長，凸顯其保值的價值。」





▲景美商圈交通便利，生活機能佳，是許多購屋族的首選。（圖／東森房屋提供）



產品方面，謝興泰指出：「景美商圈中古電梯大樓尤其搶手，以捷運站步行7~8分鐘內的距離來看，總計釋出僅約10戶，屋齡30年左右的物件單價行情約70～80萬元，小坪數、屋況良好的物件則可達80萬元以上。」

謝興泰觀察：「景美商圈的住戶黏著度高，一住就離不開，許多長輩在此居住多年，隨著年齡增加，爬不動樓梯，具在地換屋需求，推升區域電梯大樓的需求量。」

此外，謝興泰表示：「景美商圈新建案單價達110~120萬元水準，銷售情況佳，且越來越多都更、危老案出現，讓老公寓的指名度提升，買方除了自用，也能期待未來的開發潛力。」

公寓價格方面，謝興泰指出：「成交價達6字頭行情，且租金表現驚人，以3房物件來說，每月租金可達3.5萬元，低樓層、屋況佳的物件甚至可達4萬元水準。」

▲景美商圈越來越多都更、危老案出現，也讓老公寓的指名度提升。（圖／東森房屋提供）

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