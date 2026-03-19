頂樓違建超狂用途！透天頂樓蓋宮廟　網：我也想買一間

▲有網友在《Threads》PO文，訝異直言頂樓加蓋正式公廟還是第一次看到。（圖／翻攝自Threads／diecheng317）

記者張雅雲／高雄報導

頂樓加蓋常見，但高雄鹽埕區有棟透天頂樓，竟被加蓋成「宮廟」模樣，有網友在《Threads》PO文，訝異直言頂樓加蓋正式公廟還是第一次看到，1個大天公爐，左右疑似分流，哪裡有賣我也想買一間？對此，高雄市工務局證實，已排定於4月22日起派工拆除。

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有網友在《Threads》PO文，透露自身是房仲，平常看多違章建築早已見怪不怪，但這種「頂樓加蓋還做成正式公廟」的情況，還是頭一次碰到。不僅設有1個大型天公爐，左右兩側還疑似規劃分流，笑稱「還以為頂樓做收租隔套投報率最好，還是格局太淺了。」直呼「哪裡有賣我也想買一間？」

有在地人透露，該廟祭祀太陽神，為該戶屋主家廟，外人也無法進入。據查，該透天位於鹽埕區公園二路，屋主為自然人繼承取得，實登均無成交、租賃資訊。

▲鹽埕區為高雄最早發展商圈，不少老屋屋齡高，過去透天屋頂鐵皮加蓋、增建使用情況並不少見。（圖／記者張雅雲攝）

對此，高雄市工務局回應，該案已查處在案，之前前往拆除時，因門鎖因素無法順利進入，因此尚未拆除結案，目前已排定4月22日起，持續派工處理。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，鹽埕區為高雄最早發展商圈，不少老屋屋齡高，過去透天屋頂鐵皮加蓋、增建使用情況並不少見，但若進一步作為特殊用途，甚至形成具固定設施的違建空間，爭議性就更高。

劉沛緹分析，該區多為屋齡50年以上透天，為屋主早期取得以自用為主，釋出量與成交量都不多，地坪30坪透天，成交價約2500~3000萬元，少數新大樓，成交價也要4字頭。

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