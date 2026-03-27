年輕地政士嘆月領3萬　大老提增設「地政師」救低薪困境

▲國內地政士「供過於求」，年輕新血大嘆「賺不到錢」。（示意圖／Unsplash）

記者項瀚／台北報導

國內地政士「供過於求」，年輕新血大嘆「賺不到錢」。對此，業界大老建議政府，將地政士兩級化，增設第二級、門檻更高的地政師，並增加業務內容，以緩解供過於求的產業環境。

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代書，更多人稱為「地政士」，這項工作與不動產有著密切關係，包括不動產的買賣、交屋、移轉等等，都會透過地政士事務所協助處理。

然而，不少地政相關背景的新鮮人怨嘆：「去事務所上班，薪資條件太低，剛畢業每月僅3~4萬元；自己開業競爭太激烈，沒有客源，根本賺不到錢。」

地政士公會全聯會榮譽理事長林旺根表示：「台灣的地政士確實處於供過於求的環境，以日本來說，土地幅員遼闊許多、人口是台灣的5倍多，但日本司法書士（地政士）人數僅2萬人，而台灣就有多達約1.15萬人。」

林旺根建議：「政府可以修法、制度調整，將地政士兩級制。」他闡述：「第一級的地政士業務範圍依舊，並增設第二級、考試門檻更高的『地政師』，協助處理更複雜的房地產案件，例如行政救濟、市地重劃與區段徵收的規劃等等，由此一來就能紓解供過於求、年輕地政士賺不到錢的困境。」

另外，不動產登記雖受憲法保障，但現行法規繁雜且各界解讀分歧，導致民眾難以掌握自身權益，近年來更是出現不少「地面師」房產詐騙案例。

地政士公會全聯會榮譽理事長鄭子賢建議：「即便政府推行即時通機制，詐騙技術仍不斷翻新，唯有透過專法明確化地政士與公務機關的審查責任，強化登記前的身分核對，才能建立堅實的財產防線，將詐騙行為阻絕於門外。」

▲地政士公會全聯會推出《不動產登記》專業期刊，希望推動相關法制完善，提升整體登記制度公信力 。（圖／記者項瀚攝）

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