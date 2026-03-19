台南宵夜名店「老湯鍋」易主！　新地主砸7400萬明年收回





▲「老湯鍋」林森店2017年開幕，是台南罕見的24小時營業火鍋店，去年11月以7400萬元售出。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「老湯鍋」林森店2017年開幕，是台南罕見的24小時營業火鍋店，主打新鮮蔬果熬煮湯頭及自助吧吃到飽，吸引不少夜貓族用餐，根據實登，該店面去年11月以7400萬元售出，據查，新買家為自然人，信義房屋專家表示，該區交通條件將大幅改善，地價站上7字頭。

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「老湯鍋」是知名連鎖平價火鍋品牌，台南林森店2017年開幕，是該品牌目前在台南唯一分店，也是罕見的24小時營業火鍋店，主打新鮮蔬菜與大骨熬煮的清甜湯頭，並提供自助吧及多種飲料無限享用，是不少在地人宵夜聚餐。

沒想到近期店面已售出，根據實登，該店去年11月以7400萬元轉手，地坪93.6坪、建坪161.8坪，屋齡9年，土地使用分區為中心商業區，並備註「土地總價6660萬元整；建物總價740萬元整。」換算地價71.15萬元。據查，買家為自然人。在地仲介透露，該店租期到明年，之後屋主不續租，將以自用為主。

▲該店位於台南東區，以往受到鐵路跟地下道的影響，交通動線不算理想。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋台南民生店協理張榮表示，該店位於台南東區林森路，介於成大生活圈跟四期重劃區之間，屬於成熟市區商圈，林森路商家林立，生活機能有成大醫院、林森商圈的支撐，生活機能非常便利。

張榮說：「以往受到鐵路跟地下道的影響，交通動線不算理想，早年土地行情僅約每坪30多萬元，市場接受度普通，甚至一度乏人問津。」

▲老湯鍋林森店出售小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

不過隨著台南鐵路地下化進程推進，未來正對的地下道填平、道路重新串聯後，區域交通條件可望明顯的改善，張榮表示，目前區域的土地價格每坪約70~75萬元，反映未來建設利多，且該區周邊仍有部分空地，若後續能進一步整合、達到大樓開發的規模，土地價值還有往上推升的可能。

當地以屋齡30年以上的透天為主，總價大多落在1700~1800萬元，中古大樓屋齡約15年，部分指標中古案保值性佳，甚至達4字尾的單價，張榮表示，以同等級新案來看，周邊新推案單價普遍已站上5字頭，部分精華區甚至上看6字頭，對不少購屋族而言，屋況不錯、總價相對可控的中古物件，反而具吸引力。

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