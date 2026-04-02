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AI巨頭定錨北士科！「景觀水岸」1%珍稀資產　全球科技菁英新座標

▲輝達進駐領航北士科，遠雄雙案接力勾勒出國際水岸生活藍圖，成為全球科技菁英的宜居新座標。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

這不只是台灣的開發案，更是全球科技產業版圖的重大位移！2026年2月，台北市政府與全球AI龍頭輝達（NVIDIA）正式完成簽約進駐北士科，簽約金額高達122億元，並預計投入400億元興建總部，此舉不僅確立了北士科作為輝達海外總部的戰略地位，更預示著全球科技菁英將隨之進駐。

▲▼北士科,新洲美段,輝達海外總部,NVIDIA。（圖／記者姜國輝攝）

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▲輝達首座海外總部將落腳北士科。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

財經專家黃世聰指出，輝達效應已讓北士科從「願景區」轉向為「全球資產爭奪戰」。這項重磅投資預計可帶動兆元以上的產值，並吸引大量高階科技人才，這群高所得族群對居住品質有極高要求。而北士科內的「新洲美段」，擁有全台罕見的無堤防、零距離水岸綠帶。他分析，目前區域內水岸第一排的實價登錄單價已站穩150萬元，這類具備「雙首排」條件的席位在全區僅佔1%，屬於「賣一戶少一戶」的戰略型資產。

▲▼遠雄明玥,遠雄泱玥,北士科,景觀水岸,房產專家,黃世聰。（圖／記者姜國輝攝）

▲財經專家黃世聰。

北士科新洲美段享有「台北市最美水岸」之稱，正以對標矽谷、西雅圖的國際尺度，成為全球科技新貴的宜居新座標。在資產配置上，景觀首排因稀缺性與地標性值得收藏；而第二排的大面積靜巷街廓，則憑藉優質的生活環境成為保值新寵。

▲▼北士科,景觀水岸,遠雄商舟。（圖／記者姜國輝攝）

▲北士科新洲美段擁有全台罕見的無堤防、零距離水岸綠帶。

財經專家黃世聰認為，精明的國際買家若能在核心區找到「全街廓大基地開發」的產品，就能實現「環境自造」的高度。當開發案能挑戰極低建蔽率，將土地大量留給綠意空間，這種「高度留白」換取的絕對隱私與自造棟距，將是未來20年最具市場領先、且最具抗跌保值實力的資產型態。

▲▼遠雄明玥,遠雄泱玥,北士科,景觀水岸,遠雄房地產行銷副總,黃淑真。（圖／記者姜國輝攝）

▲遠雄房地產行銷副總黃淑真。

高科技產業聚落成形、居住需求升溫，具備大面積完整開發的資產，才是決定高度的關鍵。深耕北士科的遠雄建設，首發指標案「遠雄泱玥」憑藉正水岸雙首排優勢，目前已進入最後倒數。

▲▼遠雄明玥,遠雄泱玥,接待中心,北士科,景觀水岸。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼「遠雄泱玥」擁有絕佳的正水岸第一排視角。

▲▼遠雄明玥,遠雄泱玥,接待中心,北士科,景觀水岸。（圖／記者姜國輝攝）

「泱，代表第一排的泱泱大景。」遠雄房地產行銷副總黃淑真表示，「遠雄泱玥」正面對基隆河，後方緊鄰16,000坪學校腹地，形成雙首排概念的基地街廓。產品規劃以57坪為主力，全室雙向無限棟距，配合三陽台設計，將無堤水岸的視野與採光發揮到極致，在台北市屬於非常稀有的景觀資產。

▲▼北士科,遠雄明玥,基地。（圖／記者姜國輝攝）

▲「遠雄明玥」坐擁水岸第二排2,000坪全街廓大基地

近期第二案「遠雄明玥」也自信登場，霸氣坐擁水岸第二排2,000坪全街廓大基地，再為高端居住品質立下新標竿。黃淑真進一步說道，「明」定調為「一座被光擁抱的自然建築」，地段上屬於靜巷住宅，在2,000坪基地上堅持只蓋一棟建築，建物拉高至27層樓，將1,700坪的空間留給綠意景觀，建蔽率不到16%。

除了用綠籬創造出私有的住宅花園，住戶下樓步行約50公尺還能擁抱萬坪河濱公園。從25坪、38坪到46坪皆為戶戶邊間、採光充足的高純度自住選擇，希望為追求質感的科技菁英，營造真正的「六感漫遊」水岸生活。

▲▼遠雄明玥,遠雄泱玥,接待中心,北士科,景觀水岸。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼遠雄雙案接力勾勒出北士科的國際水岸生活藍圖。

▲▼北士科,景觀水岸,遠雄商舟。（圖／記者姜國輝攝）

從輝達進駐帶動的全球戰略位移，到遠雄雙案接力勾勒出的國際水岸藍圖，北士科的價值論述已晉升為世界級資產。無論是追求氣派景觀收藏，或是講究生活留白的居住品質，現在正是入主台北AI核心水岸的關鍵時機。

遠雄北士水岸新生活．賞屋預約專線：02-8726-2297

【遠雄明玥】 25~46坪．新案自信登場
北士科2000坪全街廓，16%建蔽率，擁1700坪四季花園
個案網站→ https://www.fgrealty.tw/8wbh23

【遠雄泱玥】 57坪．絕版倒數景觀席
雙首排景觀視野．鎖定水岸最正的角度格局
個案網站→ https://www.fgrealty.tw/8wbh3x

企劃銷售：遠雄房地產發展股份有限公司

關鍵字：北士科輝達NVIDIA新洲美段遠雄建設泱玥明玥AI水岸景觀雙首排低建蔽率科技全街廓靜巷六感漫遊

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