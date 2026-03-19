央行放寬第2戶限貸成數　房仲預期量能回溫

▲今（19日）央行宣布第七波房市管制微鬆綁，第二戶限貸5成調回6成。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

市場預料之外！今（19日）央行宣布第七波房市管制微鬆綁，第二戶限貸5成調回6成。信義房屋專家表示，本次微鬆綁政策，對整體房市信心面具有提升作用，預期今年交易量能有望稍微回溫。

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前年9月19日央行宣布祭出第七波選擇性信用管制，重創房市，交易量大幅萎縮，部分區域價格也出現修正，房市已低迷了1年半。

市場本預期，2026年Q1央行理監事會議針對房政策，不會有任何鬆綁。但今（19日）央行宣布，全國自然人第2戶購屋貸款之成數上限，由5成調升為6成，並修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「本次央行將第二戶貸款由5成調整回6成，屬於微鬆綁，但對整體房市信心面具有提升作用，一路打壓的房市，在政策面得到喘息的空間，預期今年交易量能有望稍微回溫。」

不過，曾敬德表示：「當前國內股市資金行情暢旺，加上最麻煩的是國際油價帶來的通膨壓力，通膨本就有助漲房市的可能性，因此本次央行也不見明顯鬆綁。」

曾敬德說：「未來央行若要明顯鬆綁，基本上得是『鬆綁了，也不會再漲』，或是經濟崩壞、房市面臨崩盤危機，才較有機會。」

住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨表示：「央行本次跌破眼鏡針對換屋族的成數放寬，從五成放到六成，除回應民意外，也是擔心不動產流動性受到影響，進而產生系統性風險，雖然只有一成，但對產業信心有相當幫助，也算回應市場的殷殷期盼。」

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