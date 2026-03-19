買方不買、賣方不賣！　建築業：第2戶微鬆綁救不了冰河期

▲中央銀行召開理監事聯席會，會後宣布全國自然人第2戶購屋貸款之成數上限，由5成調升為6成。（圖／記者湯興漢攝）

記者張雅雲、陳筱惠／綜合報導

央行今年首季季理監事會落幕，外界關注的信用管制終於在金龍海嘯後首度鬆綁，第2戶貸款5成調整為6成，3月20日起實施。對此，營建業者普遍認為，儘管有小幅解禁，但「買方不買、賣方不賣、建商不推案」，房市仍在冰河期。

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2024年919央行祭出第七波選擇性信用管制後，被稱為金龍風暴，19日央行召開今年首季理監事會議，會後公布，全國自然人第2戶購屋貸款之成數上限，由5成調升為6成，自3月20日起實施，被外界認為，僅針對第2戶貸款微幅調整仍屬有限開放。

營建業者普遍認為「有感，但不夠」。不具名建商直言，政策本身就有矛盾，一邊央行規定建商貸款購地，必須在購買土地後最長18個月內動工，一邊又允許建照展延最高4年，「根本是兩套邏輯」，讓業者進退兩難。

▲專家認為，政策走向已成為市場最大變數，「大家都在看政策臉色」。（圖／ETtoday資料照）

高雄市不動產建築開發公會榮譽理事長郭敏能點破房價關鍵，不是建商不降，是現在新案造價「沒20萬元根本做不起來」，從土方、連續壁到鋼筋、銅價等原物料價格全數飆升，在這樣的成本結構下，「價格要再往下幾乎不可能」，現在建商只能保守經營。公

隆大營建董事長陳武聰也指出，近期土方成本同樣成為建商壓力來源，在市況不明朗下，不少業者乾脆選擇不動工也不推案，轉而優先保留資金，整體經營策略已明顯轉向保守。

中華民國不動產聯盟總會理事長黃啟倫直言，目前市場已進入「冰河期」，現在大家會覺得不能買房，即便有能力、有需求的購屋族，第2戶也因貸款限制選擇觀望。黃啟倫也坦言，政策走向已成為市場最大變數，「大家都在看政策臉色」，僅小幅鬆綁房市短期內難有明顯回溫動能。

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