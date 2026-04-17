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4年後才要住！現在買「每月多噴10萬」他猶豫了　一票人勸先買

▲▼信義房屋,中區服務總部,開幕,西區鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲擔心先買房，經濟壓力會很大。（圖／示意圖）

記者施怡妏／綜合報導

買房時機怎麼抓，常讓不少人反覆衡量。一名網友表示，親友計畫約4年後結婚生子，而且打算搬家，目前購屋預算約3600萬元，鎖定中古屋，但又擔心現在進場，每月房貸壓力不小，出租只能拿回一半的錢，猶豫究竟該提前開始布局，還是等到接近實際入住時間再找房，貼文曝光掀起討論。

4年後才搬家要先買房？

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有網友在PTT發文，親友預計4年後結婚生子，並且換一間房子，想買一間3600萬預算的舊房子，因為預售屋3600萬買不到，在目標區域目前沒有符合需求的新案，因此不考慮預售屋，「請問這樣應該現在就開始看，如果有喜歡要買嗎？」

針對購屋策略，原PO列出3種做法，第一，現在就開始透過仲介或平台看房，但暫時不出手；第二，若遇到喜歡的物件就先買下，再出租使用；第三，乾脆等到入住前一年再開始找房，但可能看不到喜歡的物件。

不過他也坦言，若現在購屋，每月至少要負擔約10萬元房貸，而出租僅能回收約一半，財務壓力不小，「在思考是否要現在就投入這麼巨大的金額？」

貼文曝光，網友建議可以先開始看房，提前熟悉區域行情，「先自己去市場上看一兩輪再說」、「看到真的很喜歡的、價格合理就出手」、「好的格局、採光、通風、景觀物件釋出可遇不可求」、「當然是現在看，然後不急可以淡定殺價」、「可以開始看，這樣真的遇到了才知道要怎麼出價」、「自用正好挑房子，買了還要裝潢新房，現在開始看才從從容容」。

不過，也有網友提醒，人生規劃有許多變數，四年時間仍可能出現不少變化，「如果連結婚都還沒有，就真的不一定要強求，變數太大」。

關鍵字：買房時機中古屋房貸壓力預算3600萬購屋策略

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